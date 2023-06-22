Предприниматели со всей страны примут участие в Совете регионов «Опоры России» в Рязани

29-30 июня в Рязани состоится Совет регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Ассоциации «НП «Опора», в котором примут участие делегаты со всей страны. Задача мероприятия — организация взаимодействия бизнеса с представителями государственной власти, инфраструктуры поддержки бизнеса, банковского сектора, экспертами и инвесторами. Деловые сессии будут посвящены актуальным для предпринимателей темам, в том числе инвестиционным возможностям конкретных регионов, экспорту, административному регулированию, цифровым сервисам для бизнеса, особенностям ведения своего дела на маркетплейсах, развитию отраслевых и региональных отделений «Опоры России».

Совет регионов откроется пленарным заседанием «Развитие малого и среднего бизнеса в промышленности и сельском хозяйстве» с участием губернатора Рязанской области Павла Малкова. Участники заседания обсудят инвестиционный потенциал Рязанской области, федеральные и региональные инструменты развития и поддержки инвесторов МСП в АПК и пищевой промышленности, содействие кооперации крупного и малого бизнеса в этих сферах, а также экспорт как точку роста АПК. Ключевыми спикерами выступят председатель Попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов, заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова, вице-президент Российского экспортного центра Роман Генкель, генеральный директор, член Совета директоров АО «Росагролизинг» Павел Косов, руководитель Дирекции кооперационных цепочек субъектов МСП Корпорация «МСП» Елена Дубинчук, директор по развитию сервисов Wildberries Кристина Спирева и другие.

В рамках мероприятия состоится заседание рабочей группы «Нормативное регулирование малого и среднего предпринимательства» Комиссии Госсовета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство», которую возглавляет губернатор Павел Малков. Участники из всех регионов страны рассмотрят инициативы по совершенствованию налогового регулирования и господдержки малого и среднего бизнеса.

Продукты и меры поддержки для МСП обсудят участники еще одной сессии, среди спикеров которой начальник управления предпринимательства министерства экономического развития Рязанской области Елена Минаева, директор Фонда гарантийной поддержки Рязанской области Ирина Царева, заместитель директора Агентства развития бизнеса Лариса Сидоренко.

На сессии «Интеллектуальная собственность как фактор развития МСП и конкурентоспособности региона» обсудят развитие механизмов правовой охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года, патентную активность региона и особенности правовой охраны интеллектуальной собственности в АПК, а также защиту прав интеллектуальной собственности в условиях санкционного давления. Своей экспертизой по тематике поделятся руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, Президент Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации Григорий Ивлиев, директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере Ирина Ильина.

На сессии «Защита прав предпринимателей в современных условиях в регионе: практика и новые подходы» рассмотрят основные вопросы правоприменения при защите прав предпринимателей в Рязанской области, опыт работы в этом направлении общественных организаций, цифровых правозащитных платформ, Уполномоченного по защите прав предпринимателей. На площадке выступят и. о. прокурора Рязанской области Никита Зубко, руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области Юрий Гребнев.

«Рассчитываем, что по итогам Совета инициативы предпринимателей со всей страны станут основой для изменения законодательства в сфере экономики и бизнеса, актуализации мер поддержки, снижения давления и регуляторики предпринимательства», — отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова на своей странице в соцсети.