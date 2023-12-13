Предприниматели Рязани будут помогать убирать снег с городских улиц

Мэр Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу с руководителями предприятий и учреждений города. На ней обсуждались вопросы уборки территорий от снега.

Артемов подчеркнул, что на этой неделе синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков. В связи с этим мэр обратился к предпринимателям с просьбой контролировать уборку прилегающих территорий:

Хотел попросить, чтобы вы убрали от снега не только свою территорию, но и прилегающие участки, тротуары и остановочные павильоны.

За каждым предприятием закрепили необходимую для уборки территорию, в том числе остановки общественного транспорта и тротуары, сообщает пресс-служба администрации.

Кроме этого в ближайшие выходные в Рязани пройдут городские субботники.