Среда, 13 декабря, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

Предприниматели Рязани будут помогать убирать снег с городских улиц

7info 2
Фото: сайт администрации
spot_img

Мэр Рязани Виталий Артемов провел рабочую встречу с руководителями предприятий и учреждений города. На ней обсуждались вопросы уборки территорий от снега.

Артемов подчеркнул, что на этой неделе синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков. В связи с этим мэр обратился к предпринимателям с просьбой контролировать уборку прилегающих территорий:

Хотел попросить, чтобы вы убрали от снега не только свою территорию, но и прилегающие участки, тротуары и остановочные павильоны.

За каждым предприятием закрепили необходимую для уборки территорию, в том числе остановки общественного транспорта и тротуары, сообщает пресс-служба администрации.

Кроме этого в ближайшие выходные в Рязани пройдут городские субботники. 

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах