Вторник, 29 июля, 2025
25.4 C
Рязань
Новости России

Предприниматель Телешев рассказал, как потерял семью из-за помощи участникам СВО

Алексей Самохин
Фото: Минобороны РФ

Бизнесмен из Краснодара Андрей Телешев, передавший значительные средства на поддержку участников специальной военной операции, рассказал в интервью NEWS.ru, что его волонтёрская деятельность привела к конфликту в семье, разводному процессу и потере контакта с детьми.

По словам предпринимателя, супруга сначала пыталась отговорить его от помощи фронту, ссылаясь на интересы семьи.

«Пыталась манипулировать, говорила: мол, отрываешь деньги от детей и отдаёшь налево. Я объяснял, что фронт — это не “налево”. Там такие же наши сыновья, только постарше», — отметил Телешев.

Он добавил, что супруга предлагала направить средства на приобретение недвижимости за рубежом, чтобы «жить в своё удовольствие». Когда мужчина отказался прекратить волонтёрскую деятельность, она подала на развод и потребовала раздел имущества.

«Жена выгнала меня из дома и запретила видеться с детьми. В дом, который я сам строил для своей семьи, не пускает. Говорит, что я плохо влияю на детей. Сейчас живу с репутацией “плохого папы”, который якобы забирает деньги из семьи и отдаёт “левым дядям” на СВО. Это её главная претензия ко мне и причина развода», — рассказал он.

Телешев отметил, что продолжает пытаться наладить общение с детьми, однако пока безуспешно.

Предприниматель сообщил, что за последний месяц направил около 7 миллионов рублей на закупки для подразделений, действующих на Курском направлении. Всего за семь месяцев 2025 года, по его словам, он потратил более 120 миллионов рублей из прибыли своей компании на поддержку бойцов.

«Ребята на фронте стоят за всех нас. Тыл в такое время должен быть опорой. Это моя философия. Очень жаль, что для моей жены важнее оказалось личное благополучие, чем поддержка наших на СВО», — подчеркнул Телешев.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области.
Новости России

Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

В вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.
Происшествия

7-летний ребёнок, ехавший на самодельном транспорте, погиб в ДТП в Рязанской области

Столкновение с ним совершил неустановленный водитель неустановленного автомобиля.
Новости Касимова

В Касимовском округе легковушка столкнулась с питбайком, пострадали двое подростков

25 июля около 18:55 в рабочем посёлке Сынтул произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка.
Армия и СВО

Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.

Последние новости

Культура и события

Стала известна программа праздника «Рязань — столица ВДВ»

В субботу, 2 августа, на стадионе «Рязань Арена» (бывший «Спартак») пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ».
Новости России

Россия методично уничтожает секретные объекты на Украине

Тот факт, что Киев не раскрывает подробности даже спустя сутки, лишь усиливает подозрения: речь может идти не просто о вертолёте, а о штабном борте с высокопоставленными пассажирами.
Власть и политика

Рязанские муниципалитеты поборются за победу в конкурсе с призовым фондом 1 млрд рублей

Рязанские муниципалитеты представят свои проекты на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Общество

С 1 августа увеличится пенсия у работающих рязанских пенсионеров

Перерасчёт коснётся всех получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы.
Новости мира

Подруга Джейсона Стэтхэма показала фигуру в крошечном бикини

Образ дополняет золотое колье с бриллиантом. Роузи позирует с распущенными волосами и без макияжа.
Происшествия

В Спасском районе водитель сбила 12-летнего велосипедиста

28 июля около 10:15 в Спасском районе Рязанской области, на 108-м километре автодороги «Рязань – Спасск – Рязанский – Ижевское – Лакаш», произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего.
Власть и политика

Павел Малков: Комиссия Госсовета рассмотрит дополнительную поддержку бизнеса

По словам губернатора, часть инициатив комиссии уже учтена на федеральном уровне, другие — поддержаны региональными органами власти или находятся в стадии проработки.
Происшествия

В Рязани спасли девушку, сидевшую на перилах Солотчинского моста 

Официальная информация об инциденте не поступала. 