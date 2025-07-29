Предприниматель Телешев рассказал, как потерял семью из-за помощи участникам СВО

Бизнесмен из Краснодара Андрей Телешев, передавший значительные средства на поддержку участников специальной военной операции, рассказал в интервью NEWS.ru, что его волонтёрская деятельность привела к конфликту в семье, разводному процессу и потере контакта с детьми.

По словам предпринимателя, супруга сначала пыталась отговорить его от помощи фронту, ссылаясь на интересы семьи.

«Пыталась манипулировать, говорила: мол, отрываешь деньги от детей и отдаёшь налево. Я объяснял, что фронт — это не “налево”. Там такие же наши сыновья, только постарше», — отметил Телешев.

Он добавил, что супруга предлагала направить средства на приобретение недвижимости за рубежом, чтобы «жить в своё удовольствие». Когда мужчина отказался прекратить волонтёрскую деятельность, она подала на развод и потребовала раздел имущества.

«Жена выгнала меня из дома и запретила видеться с детьми. В дом, который я сам строил для своей семьи, не пускает. Говорит, что я плохо влияю на детей. Сейчас живу с репутацией “плохого папы”, который якобы забирает деньги из семьи и отдаёт “левым дядям” на СВО. Это её главная претензия ко мне и причина развода», — рассказал он.

Телешев отметил, что продолжает пытаться наладить общение с детьми, однако пока безуспешно.

Предприниматель сообщил, что за последний месяц направил около 7 миллионов рублей на закупки для подразделений, действующих на Курском направлении. Всего за семь месяцев 2025 года, по его словам, он потратил более 120 миллионов рублей из прибыли своей компании на поддержку бойцов.

«Ребята на фронте стоят за всех нас. Тыл в такое время должен быть опорой. Это моя философия. Очень жаль, что для моей жены важнее оказалось личное благополучие, чем поддержка наших на СВО», — подчеркнул Телешев.