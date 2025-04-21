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Общество

Предприятия МЖД Рязанской области приняли участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства

Анастасия Мериакри

Предприятия Московской железной дороги Рязанской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. 

Железнодорожники представили жителям области актуальные вакансии по более чем 20-тиспециальностям. Наиболее востребованные из них — составитель поездов, дежурный по станции, монтёр пути, приемосдатчик груза и багажа, слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов.

Специалисты отдела управления персоналомрассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений, о преимуществах работы на железнодорожном транспорте, условиях труда, размере заработной платы, социальных гарантиях и льготах. Представители кадрового блока также ознакомили потенциальных соискателей с возможностью обучения и переобучения на железнодорожную профессию за счет работодателя,

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Желающие работать на МЖД получили приглашение пройти собеседование.

Московская железная дорога является одним крупнейших работодателей в Рязанской области. На предприятиях железнодорожного транспорта трудится свыше 6 тыс. человек.

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