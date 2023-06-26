Предприятия МЖД Рязанской области приняли участие во всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России»

Предприятия Московской железной дороги Рязанского региона приняли участие во Всероссийской ярмарке вакансий «Работа России. Время возможностей».

Специалисты отдела по подбору персонала рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений, имеющихся вакансиях, а также о преимуществах работы на железнодорожном транспорте, условиях труда, размере заработной платы и социальных гарантиях и льготах.

Наиболее востребованными специальностями на железной дороге в Рязанской области являются слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов, монтёр пути, электромонтер, дежурный по переезду.

Желающие работать на МЖД заполнили анкеты и получили приглашение пройти собеседование.

Московская железная дорога является одним крупнейших работодателей в Рязанской области. На предприятиях железнодорожного транспорта трудится свыше 5 тысяч человек.