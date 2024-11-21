Четверг, 21 ноября, 2024
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Предприятия МЖД Рязанской области приняли участие в ярмарках вакансий

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Валерия Мединская
Новости Рязани - 7info.ru

Предприятия Московской железной дороги приняли участие в рязанских областных ярмарках вакансий.

Так, на встречу в региональный Центр занятости населения были приглашены молодые соискатели рабочих мест в возрасте от 18 до 35 лет.

Специалисты отдела по подбору персонала рассказали посетителям об основных видах деятельности структурных подразделений, имеющихся вакансиях, а также о преимуществах работы на железнодорожном транспорте, условиях труда, размере заработной платы и социальных гарантиях и льготах.

Наиболее востребованными специальностями на железной дороге в Рязанской области являются составитель поездов, дежурный по станции, монтёр пути, приемо-сдатчик груза и багажа, помощник машиниста, слесарь по ремонту подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов.

Также работники кадровых служб МЖД приняли участие в форуме вакансий и трудовой адаптации участников СВО и членов их семей. Они рассказали о возможности пройти обучение или профессиональную переподготовку. 

Желающие работать на МЖД заполнили анкеты и получили приглашение пройти собеседование.

Московская железная дорога является одним крупнейших работодателей в Рязанской области. На предприятиях железнодорожного транспорта трудится свыше 6 тыс. человек.

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