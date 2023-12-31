Предновогодняя Рязань столетней давности

Сто лет назад предновогоднего праздничного настроения у рязанцев ещё не было. Широко этот праздник не отмечался. А предвкушение наступающего нового 1924 года для рязанского края, как и для всей страны в целом, неразрывно было связано в том числе с главной внутренней историко-политической вехой СССР той эпохи. Когда идеологическое оформление такого явления, как троцкизм, завершилось. А по сути, стала явной борьба между сторонниками Троцкого и Сталина (Ленин в то время доживал уже свои последние дни).

Сталинисты и троцкисты

В 1929 году «за антисоветскую деятельность», как информировали официальные источники, был выслан за пределы СССР Лев Давидович Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн). А в 1940 году его отправил на тот свет ударом ледоруба по голове интернационалист Меркадер. И по сути своей такое явление, как троцкизм, постепенно прекратило своё существование. А в конце 1923 года так называемые троцкисты впервые вошли в конфронтацию с приверженцами И.В. Сталина. Ярким образом проявилось это в том числе и в Рязанской губернии.

С конца декабря 1922 года генеральным секретарем ЦК коммунистической партии Советского Союза был И.В. Сталин. Уже через год он сумел в основном сформировать партийные аппараты функционеров на местах из числа своих сторонников. А 8 октября 1923 года Троцкий разослал членам Центрального Комитета и Центральной Контрольной Комиссии РКП(б) текст следующего содержания: «В самый жесткий момент военного коммунизма назначенчество внутри партии не имело и одну десятую долю того распространения, что ныне. Назначение секретарей губкомов стало теперь правилом. Это создает для секретаря независимое, по существу, положение от местной организации… Создалась за последние год-полтора специфическая секретарская психология, главной чертой которой является убеждение, что секретарь способен решать все и всякие вопросы, без знакомства с существом дела…Такая практика тем вреднее, что она рассеивает и убивает чувство ответственности».

Слова в каком-то смысле совершенно справедливые. Но характер у Сталина был не таким, чтобы позволить делить власть с кем-либо. И когда 11 декабря была опубликована статья Троцкого «Новый курс» о необходимости контроля партии над партаппаратом, на местах проявилось противостояние его сторонников с единомышленниками Сталина.

В июне 1923 секретарем Рязанского губкома РКП(б) был «сталинист» Иосиф Львович Райтер. «Как руководитель региональной организации единственной существующей в стране партии, – прочитал я про него в одном из научных трудов, – в своей деятельности он касался всех сторон жизни Рязанской губернии: подбор и расстановка руководящих кадров, принятие хозяйственных решений, работа учреждений всех уровней, развитие культуры и образования. Но в центре внимания прежде всего были политические проблемы».

В конце 1923 года в Рязани, Михайлове, Спасске и Спас-Клепиках разгорелись яростные внутрипартийные споры между сторонниками Троцкого и Сталина. Благодаря активной агитационной деятельности Иосифа Райтера, верх одержали последние. И в дальнейшем судьба рязанских троцкистов оказалась незавидной. Хотя в 1923 году об этом никто ещё не догадывался. А сам Троцкий ещё даже в 1924 году был народным комиссаром по военным и морским делам. Вплоть до 1926 года оставался членом Политбюро ЦК и до 1927-го – членом ЦК партии.

Судьба Иосифа Райтера, так много сделавшего в 1923 году для того, чтобы на Рязанщине победу над троцкистами одержали сторонники Сталина, тоже сложилась трагично. Военная коллегия ВС СССР приговорила его 28 февраля 1940 года по статьям 58-1а, 58-7, 58-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. 4 марта 1940 года приговор привели в исполнение. В 1956 году Райтер был посмертно реабилитирован.

Яхонтовское чествование

Что же касается жизни простых рязанцев, то в предвкушении нового 1924 года она проходила своим чередом. И главным для них событием конца 1923 года явилось чествование историка Степана Яхонтова (улица Яхонтова в Рязани названа в честь другого обладателя этой фамилии – Валериана Ивановича, который с июля 1922 по июль 1923 был председателем рязанского Губисполкома) . Мероприятие это организовало общество исследователей Рязанского края совместно с музейным ученым советом. А накануне главная на то время газета Рязанщины «Рабочий клич» опубликовала заметку следующего содержания: «1.01.1924 исполняется 70-летие со дня рождения известного историка Рязанского края, почетного члена общества исследователей Рязанского края, директора Рязанского Государственного областного музея и заведующего Рязанским Губернским Архивом Степана Яхонтова… Заседание состоится 31 декабря в 12 часов дня во Дворце Олега, в зале русской живописи. Вход свободный».

Замечу, что Дворцом Олега приверженцы Советской власти стали называть бывший Архиерейский дом, часть которого была построена на том месте где когда-то действительно стоял дом знаменитого князя Олега Рязанского, памятник которому стоит сейчас на Соборной площади.

Судя по публикациям в различных СМИ, по поводу личности С.Д. Яхонтова сейчас сложилось однозначное положительное мнение. Рязанский историко-археологический музей-заповедник ежегодно проводит Яхонтовские чтения. Его имя упомянуто среди тех, кто увековечен на памятной табличке, закрепленной на здании бывших Присутственных мест. Некоторые рязанцы ратуют за то, чтобы новое здание нашего главного музея украсила бы мемориальная доска с указанием заслуг С.Д. Яхонтова перед рязанским краем. Но лично я к числу этих граждан не принадлежу. Потому что сын одного из расстрелянных в сталинское время рязанских краеведов рассказывал мне, что косвенным образом виноват в смерти его отца в том числе и С.Д. Яхонтов. Что там произошло на самом деле, судить не берусь. Не хочу уподобляться некоторым «борзописцам». Но лично меня не насторожить это не может.

Евгений Данилин