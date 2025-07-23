Празднование Дня города в Рязани пройдёт с 28 по 30 августа

Члены комитета по социальным вопросам гордумы заслушали информацию администрации Рязани о подготовке к празднованию 930-летия города. Об этом сообщает пресс-служба РГД.

Празднование охватит все районы города. Основная концепция Дня города – «История места: знай наших», посвященная выдающимся рязанцам. Запланированы фестивали, конкурсы, спортивные и культурные мероприятия, среди которых – молебен во славу города Рязани; возложение цветов к памятнику Н.Н. Чумаковой; вручение медалей им Н.Н. Чумаковой; торжественный прием в честь Дня города; фестиваль КВН «Поющий косопуз – 2025»; фестивали «Через тернии к звездам», «И пусть будет жизнь ваша освящена любовью Петра и Февронии», «С Есениным в сердце» и другие.

Праздничные гуляния будут проходить с 28 по 30 августа.