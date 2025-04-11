Праздники и памятные даты 11 апреля: день Иоанна Пустынника

11 апреля отмечается сразу несколько значимых дат — от международных мемориальных дней до национальных и профессиональных праздников. В этот день вспоминают трагедии прошлого, отдают дань научным открытиям и культурным явлениям, а также чествуют людей, посвятивших жизнь защите и службе.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Одна из самых скорбных дат — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он приурочен к восстанию заключенных лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года. Этот день служит напоминанием о миллионах жертв нацизма, среди которых — дети, женщины, пожилые люди, представители различных народов и конфессий. По всему миру проходят памятные мероприятия, в музеях и образовательных учреждениях читают лекции, посвящённые событиям Второй мировой войны.

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Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

11 апреля родился британский врач Джеймс Паркинсон, впервые описавший симптомы одноимённого неврологического заболевания. В этот день общественные организации, медицинские учреждения и благотворительные фонды привлекают внимание к проблеме диагностики и лечения болезни, которая ежегодно затрагивает сотни тысяч человек. Символом дня является красный тюльпан.

День специалиста радиационной, химической и биологической защиты ВМФ России

Профессиональный праздник сотрудников РХБ-защиты ВМФ РФ появился благодаря приказу главнокомандующего военно-морским флотом. Эти специалисты защищают личный состав и технику от последствий радиационного, химического и биологического воздействия. Их работа незаметна в повседневности, но критически важна в чрезвычайных ситуациях и военных конфликтах.

День Конституции Республики Крым

В 2014 году Республика Крым приняла собственную Конституцию, став частью Российской Федерации. В честь этого события 11 апреля в регионе проводится череда официальных мероприятий: возложения цветов, патриотические акции, встречи с молодежью и тематические уроки в школах. Основной закон закрепляет статус русского, крымскотатарского и украинского языков как государственных.

Всемирный день анимешника

Несмотря на неофициальный статус, День анимешника популярен среди молодежи и ценителей японской культуры. Фестивали, выставки, показы аниме-сериалов, косплей-шоу — этот день объединяет поклонников жанра по всему миру. В аниме находят вдохновение как подростки, так и взрослые, что делает праздник по-настоящему массовым.

Международный день «Луи Луи»

Любители рок-н-ролла 11 апреля отмечают день, посвящённый одной из самых узнаваемых песен XX века — «Louie Louie», впервые записанной в 1955 году. Благодаря кавер-версии группы The Kingsmen трек стал неофициальным гимном поколения 60-х. Его до сих пор включают в саундтреки, исполняют на концертах и изучают как культурное явление в музыкальных школах.

Зарубежные праздники 11 апреля

Национальный день путина в Канаде

Путин (ударение на второй слог) — популярное канадское блюдо из картофеля фри, сыра и подливки. Этот фастфуд стал неотъемлемой частью гастрономической культуры Квебека и всей Канады. 11 апреля рестораны предлагают необычные вариации путина, а поклонники выкладывают фото любимого блюда в соцсети.

День поэта в кексе в США

В рамках проекта «Возьми поэта в школу» проходит День поэта в кексе (Poet in a Cupcake Day). В этот день в США школьники пекут кексы и украшают их в честь любимых поэтов. Праздник призван пробудить интерес к литературе у подрастающего поколения.

День поста и молитвы в Либерии

Граждане Либерии собираются на совместные молитвы за мир и благополучие. День поста и молитвы — официальная дата, во время которой приостанавливаются развлекательные мероприятия, а основное внимание уделяется духовному очищению и объединению нации.

Религиозные и народные даты

В православном календаре 11 апреля чтят память преподобного Иоанна Пустынника, святителя Евстафия Вифинийского и священномученика Марка Арефусийского. Эти святые прославились стойкостью, духовной мудростью и служением вере в сложные исторические периоды.

В народной традиции день известен как Берещенье. По поверью, берёза в этот период начинает пускать сок, а значит, можно начинать весенний сев. Считалось, что березовый сок обладает лечебными свойствами и способен укрепить здоровье на целый год.

Исторические события 11 апреля

1713 — подписание Утрехтского мира, завершившего Войну за испанское наследство.

— подписание Утрехтского мира, завершившего Войну за испанское наследство. 1814 — отречение Наполеона Бонапарта и его отправка в ссылку на Эльбу.

— отречение Наполеона Бонапарта и его отправка в ссылку на Эльбу. 1891 — утверждено начало строительства Транссибирской магистрали.

— утверждено начало строительства Транссибирской магистрали. 1944 — освобождены Керчь и Джанкой от немецко-фашистских захватчиков.

— освобождены Керчь и Джанкой от немецко-фашистских захватчиков. 1961 — начался суд над нацистским преступником Адольфом Эйхманом.

— начался суд над нацистским преступником Адольфом Эйхманом. 1970 — стартовал «Аполлон-13», миссия которого едва не завершилась трагедией.

Родившиеся 11 апреля

Густав Вигеланд (1869) — норвежский скульптор, создатель одноимённого парка в Осло.

(1869) — норвежский скульптор, создатель одноимённого парка в Осло. Эмиль Кио (1894) — советский иллюзионист, ставший легендой отечественного цирка.

(1894) — советский иллюзионист, ставший легендой отечественного цирка. Масару Ибука (1908) — один из основателей Sony, новатор в сфере электроники.

(1908) — один из основателей Sony, новатор в сфере электроники. Валерий Гаркалин (1954) — российский актер театра и кино, народный артист.

(1954) — российский актер театра и кино, народный артист. Сергей Лукьяненко (1968) — писатель-фантаст, автор «Ночного дозора».

(1968) — писатель-фантаст, автор «Ночного дозора». Джереми Кларксон (1960) — британский телеведущий, прославившийся благодаря шоу Top Gear.

(1960) — британский телеведущий, прославившийся благодаря шоу Top Gear. Алессандра Амбросио (1981) — бразильская супермодель и один из «ангелов» Victoria’s Secret.

По материалам сайта «Газета.ру».