Праздники 6 апреля: приметы, традиции и запреты

6 апреля – день, богатый на события, как светлые страницы церковного календаря, так и яркие вехи истории. Этот день хранит память о святом Артемии (Артемоне), знаменует собой окончание зимнего пути и начало полевых работ, а также напоминает о знаменательных событиях в мире спорта и правоохранительных органах.

Артемон — дери полоз

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святого Артемия (Артемона), епископа Фессалоникийского, чья жизнь и служение пришлись на ранний период распространения христианства, I-II века.

Природа в большинстве регионов Руси уже ощущала приход тепла, снег отступал. Те земледельцы, кто медлил с заменой саней на телеги, подвергали свои сани опасности повреждений.

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В этот день сельские жители разжигали костры во дворах и совершали обходы вокруг домов, веря, что это изгоняет зло. Огни также зажигали вдоль дорог, чтобы помочь путешественникам найти путь к храму.

Вечер посвящался подготовке к Благовещенью – крупному религиозному празднику. Стремились завершить все важные дела, так как любая работа в Благовещенье считалась нежелательной. Накануне праздника верующие посещали вечернюю службу. В храмах существовала традиция освящения семян для посева. Девушки, по поверью, проведя всю ночную службу в церкви, могли надеяться на удачный брак.

Наблюдали за погодой, чтобы предсказать будущий урожай. Теплая ночь предвещала раннюю весну. Роса сулила хороший урожай проса, а дождь – благоприятный год для скота. Снег предвещал урожай гречихи, а мороз – обильный урожай проса и овса.

Что нельзя делать 6 апреля?

Начинать новые дела после обеда – к неудачам

Оставлять немытую посуду на ночь – к разладу в семье

Давать в долг деньги – рискуете не вернуть их обратно

Стричь волосы – к потере жизненной силы

Шить и вязать – к сплетням и пересудам

Приметы на 6 апреля

Ясный восход солнца – к сухому лету

Дождь с громом – к богатому урожаю грибов

Ветер с запада – к затяжным дождям в апреле

Распускаются почки у вербы – можно сеять ранние культуры

Утренний иней – к урожаю пшеницы

Изображение от stockgiu на Freepik

Международный день спорта во имя мира и прогресса

Международный день спорта во имя мира и прогресса – это значимая дата, утвержденная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 23 августа 2013 года.

Идея создания Международного олимпийского комитета и организации Олимпийских игр каждые четыре года была реализована в 1894 году в Париже. Это произошло на конгрессе, инициированном французским спортивным и общественным деятелем Пьером де Кубертеном.

6 апреля 1896 года в Афинах состоялось торжественное открытие первых Олимпийских игр современности. В них соревновались около 240 атлетов из 14 государств. В этих состязаниях, где участвовали исключительно мужчины, было представлено 43 вида спорта. Наиболее многочисленные команды прибыли из Греции, Германии, Франции и Англии. Россия не смогла принять участие в этих играх из-за финансовых трудностей.

Первые Олимпийские игры имели отличия от нынешних: отсутствовали олимпийский огонь и золотые медали. Чемпионов награждали серебряной медалью, ветвью оливы и дипломом.

День работников следственных органов МВД России

В 1963 году, в этот день, был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому полномочия по проведению предварительного следствия были переданы Министерству охраны общественного порядка, впоследствии ставшему МВД СССР.

Несмотря на то, что после распада Советского Союза этот день не получил официального признания, ежегодно 6 апреля сотрудники следственных органов отмечают свой профессиональный праздник.

Кроме того, с 2014 года в России существует еще один праздник, посвященный следователям, – День сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается 25 июля.

Фото: vk.com/62mvd

В 1899 году в российской столице, Москве, был запущен первый электрический трамвай

Маршрут трамвайных вагонов, произведенных немецкой компанией «Сименс и Гальске», пролегал от Бутырской заставы до Петровского парка. Транспорт работал ежедневно с 8:00 до 20:00, интервал движения составлял 14 минут. Стоимость проезда была 6 копеек.

Екатерина II отменила налог на бороды

6 апреля 1772 года Екатерина Великая упразднила налог на бороды, который ввел Петр Первый. Жесткая борьба с бородами – одно из самых ярких воспоминаний о деятельности Петра Великого в памяти потомков. Что же так не понравилось императору в бородах?

Петр I видел в густой бороде символ необразованности и отсталости. Возвратившись из Европы, где бород уже не носили, молодой царь захотел приобщить российское дворянство к современной, на его взгляд, культуре.

Носить бороды запретили специальным указом. За неповиновение взимался налог.

Дворяне и чиновники платили 600 рублей в год, купцы – 60, извозчики и слуги – 30 рублей ежегодно. По тем временам это были большие деньги. (Для сравнения, пехотинец получал 11 рублей в год, а на рубль можно было купить 100 куриц или 4 пары сапог). Крестьяне платили 1 копейку за каждый въезд в город.

Позднее эту систему отменили: все бородачи платили 50 рублей в год. После уплаты выдавали специальный жетон.

Налог регулярно пополнял казну, особенно учитывая, что доносчики на бородатых получали половину штрафа. Право носить бороду без налога Петр I предоставил только двоим приближенным – губернатору Москвы Тихону Стрешневу и князю Михаилу Черкасскому.

Хотя Екатерина II отменила налог, частичный запрет на бороды остался в силе. Бороды по-прежнему были под запретом для придворных, военных и государственных служащих.