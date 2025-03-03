Праздники 4 марта: приметы, традиции, история, что нельзя делать.

4 марта — день, богатый на события и традиции. Это не только день памяти святых Архипа и Филимона, чья история тесно переплетается с бытом и верованиями наших предков, но и дата, отмеченная важными историческими событиями и профессиональными праздниками.

День Архипа и Филимона

В день памяти святых Архиппа и Филимона, причисленных к лику семидесяти апостолов, вспоминают их жизнь в Колоссах. Филимон, глубоко верующий, свой дом превратил в христианский центр, названный Павлом домашней церковью. Его сын Архипп служил там же и принял мученическую смерть за отказ от участия в языческом обряде.

На Руси в день Архипа женщины проводили время за готовкой, веря, что изобилие еды принесет достаток. В семьях принимали обездоленных, угощая нищих, считая добрые дела залогом благополучия.

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Главным блюдом был каравай, посвященный солнцу. Его делили между домочадцами, соседями и путниками, а крошки бросали через плечо, веря, что это обеспечит урожай.

Филимона в народе звали Филей Вешним, отмечая приход весны. Крестьяне наблюдали за природой: чайка предвещала ледоход, белый заяц — скорый снег, серый — наступление тепла.

Что нельзя делать 4 марта?

Нельзя есть мясное и молочное – это запрещено из-за Великого поста. В этот день верующие воздерживаются от еды животного происхождения, чтобы очистить тело и дух.

Нельзя ссориться и злословить: пост – это также время для внутреннего очищения и духовного роста. Важно избегать негативных эмоций, сохранять мир и покой в сердце.

Нельзя излишне развлекаться: этот день – время для глубоких размышлений и молитвы, поэтому важно избегать лишних празднований и шумных мероприятий.

Приметы на 4 марта

Большое количество снежного покрова. Залежавшиеся снежные заносы на полях предвещают запоздалую и продолжительную весну.

Чистое небо и солнечная погода. Сулят урожайный год с богатым сбором плодов.

Интенсивное солнечное излучение. Говорит о скором наступлении раннего и теплого летнего сезона.

Половодье на реках. Выход рек из своих берегов сигнализирует о приближающемся потеплении.

Активное горение дров в печи. Интенсивное пламя указывает на надвигающееся похолодание в ближайшие дни.

Фото с сайта freepik.com

Глобальный день инженерии

Этот праздник был установлен в ноябре 2019 года на 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО по предложению Всемирной федерации инженерных объединений.

Дата празднования связана с днем основания федерации в 1968 году. В настоящее время в её состав входят национальные инженерные организации более чем из сотни государств.

День работника театральной кассы

Этот неофициальный праздник возник в 2009 году по инициативе сотрудников Государственного драматического театра «Приют комедианта» (город Санкт-Петербург). С тех пор в первый понедельник марта отмечают вклад этих необходимых специалистов. Ведь театральный кассир, как и преданный зритель, осведомлен обо всех театральных мероприятиях, премьерах и гастролях. Он всегда может точно порекомендовать посетителю тот спектакль, который ему понравится.

В 1944 году стартовала Проскуровско-Черновицкая наступательная кампания

К началу февраля 1944-го советские войска заняли стратегически важные позиции для атаки с севера во фланг и тыл вражеских сил, что создало предпосылки для расчленения всей группировки немецких войск «Юг».

В течение 44 дней (до 17 апреля) войска 1-го и 2-го Украинских фронтов освободили от захватчиков 42 тысячи квадратных километров территории (Каменец-Подольскую область, значительную часть Винницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, отдельные районы Ровенской и Ивано-Франковской областей), включая 57 городов (Винницу, Тернополь, Черновцы и другие), а также 11 ключевых железнодорожных узлов. Существенный урон был нанесен 1-й и 4-й танковым армиям противника, уничтожены 22 дивизии, в том числе три танковые, одна моторизованная бригада и множество отдельных подразделений.

Проскуровско-Черновицкая операция вошла в число наиболее масштабных фронтовых операций Великой Отечественной войны. За проявленное в сражениях мужество и героизм более 70 соединений и частей Советской армии были удостоены почетных званий — «Проскуровские», «Винницкие», «Черновицкие», «Жмеринские», «Прикарпатские», «Чортковские».

В 1789 году произошло два важных события в истории США: начала действовать Конституция страны и приступил к работе американский Конгресс

В 1789 году произошло два важных события в истории США: начала действовать Конституция страны и приступил к работе американский Конгресс.

Принятый на Конституционном съезде в Филадельфии 17 сентября 1787 года, основной закон государства был впоследствии одобрен всеми тринадцатью штатами, входившими тогда в состав Америки.

Американская Конституция включает в себя семь статей. С момента ее принятия в нее было внесено 27 поправок.

Конгресс Соединенных Штатов является одним из трех главных федеральных органов власти. Его структура состоит из двух палат: Сената, насчитывающего 100 членов, и Палаты представителей, в которой заседают 435 человек.

В 2023 году был избран Конгресс 118-го созыва.