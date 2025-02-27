Праздники 28 февраля: приметы, запреты и история

28 февраля – день, насыщенный событиями как в истории святых, так и в народных традициях, а также важных событий XX и XXI веков. Этот день, посвященный святому Онисиму Овчарнику, является своеобразным перекрестком между уходящей зимой и наступающей весной, отражая в себе как древние обряды и поверья, связанные с овцеводством и подготовкой к посевной, так и современные даты, включая Всемирный день редких болезней и годовщину создания Российского сообщества кинематографистов.

Онисим Овчарник

В день почитания святого Онисима, жившего в Византии в начале нашей эры, вспоминают историю его жизни. Будучи рабом Филимона, Онисим сбежал в Рим, где был заключен в тюрьму. Там он повстречал апостола Павла, который обратил его в христианство. Павел упоминает Онисима в своем Послании колоссянам, называя его верным и любимым братом.

На Руси святого Онисима считали покровителем овцеводства. В этот день пастухи обращались к звездам, прося о плодовитости и здоровье овец. Вечером крестьянин кланялся на все стороны света, становился на овечью шкуру и произносил заговор.

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Связь овец и звезд отражена в народных загадках, например: «Поле не измерить, овец не счесть, пастух с рогами»; «Тысячу овец один пастух пасет».

В этот день проводились обряды не только для благополучия овец. Собранные в амбаре семена выставляли на мороз на три утренних рассвета, чтобы отложить до посева. Говорили: «Что в феврале, то осенью».

Рукодельницы выносили лучший клубок пряжи на утренний мороз, веря, что вся пряжа будет крепкой и чистой. Этот обычай назывался «зорнить пряжу».

В народе говорили, что в день Онисима Овчарника зима теряет силу, борясь с весной. Длинные сосульки предвещали затяжную весну.

Что нельзя делать 28 февраля?

Не рекомендуется проявлять неискренность и притворство.

Не стоит долго находиться на открытом ветру и обсуждать денежные вопросы.

Посещение чужого дома без подарка считается плохой приметой.

В этот день нежелательно одалживать деньги и отправляться в длительные путешествия, а также менять место жительства.

Приметы на 28 февраля

Если закат имеет насыщенный красный цвет, ожидается метель.

Обилие талой воды предвещает хороший урожай.

Яркая луна в ночном небе указывает на возможные заморозки.

Длинные сосульки на крышах домов – к затяжной весне.

Если лисы лают громко вблизи жилищ, это предвещает снегопад.

Наступает время Масленичной недели

Масленица – это торжество, знаменующее проводы зимнего времени года и приветствие весны. Считается, что корни этого праздника уходят в дохристианские времена, к языческому чествованию бога Велеса, который считался покровителем плодородия, домашнего скота и благосостояния.

Масленицу начинают праздновать за 56 дней до Пасхального воскресенья. В текущем году ее период приходится на время с 28 февраля по 6 марта.

Основными символами этого радостного события являются соломенное чучело Масленицы, катание на санях, народные гулянья и, несомненно, блины.

Каждый день масленичной седмицы имеет своё название. Понедельник носит имя «встреча», когда изготавливают и наряжают куклу-чучело, сооружают ледяные горки и начинают выпекать блины. Вторник – «заигрыш» – время начала масленичных развлечений и выбора невест. Среда – «лакомка», когда тещи угощают своих зятьев блинами. Четверг – «разгуляй», знаменует начало широкой Масленицы. В пятницу («тещины вечерки») зятья принимают у себя тещ, потчуя их блинами. Суббота – «золовкины посиделки», день визита родственников мужа к его жене. Воскресенье – «прощеное воскресенье», день сожжения чучела и взаимных извинений за нанесенные обиды.

Всемирный день редких болезней

Инициатором учреждения этого дня стала Европейская организация, занимающаяся проблемами редких заболеваний, вместе со своим координационным органом – Советом национальных альянсов, в 2008 году.

Редкими считаются болезни, которые поражают незначительную часть населения. На данный момент известно более шести тысяч таких заболеваний. В Европе к редким относят заболевания, встречающиеся с частотой 1 случай на 2000 человек или реже. В России критерием является заболеваемость не более 10 человек на 100 тысяч населения.

В 1990 году было учреждено Российское сообщество кинематографистов (СК России)

Он был основан в качестве преемника советского Союза кинематографистов на первом собрании российских деятелей кино. Главные задачи этой общенациональной организации состоят в поддержке прогресса всех форм и направлений отечественного киноискусства, улучшении рабочей среды для российских кинематографистов, а также в укреплении международных контактов российских кинематографистов с зарубежными коллегами.

Первым руководителем СК России стал Игорь Масленников, после него эту должность занимал Сергей Соловьев. С 1997 года Союз возглавляет Никита Михалков.

На сегодняшний день СК России включает около 5 тысяч участников и имеет филиалы почти в 50 регионах страны. Самыми крупными региональными подразделениями являются Московская, Санкт-Петербургская и Свердловская организации.

В СК России функционируют более 10 профессиональных гильдий: сценаристов, редакторов, режиссёров, художников, гримёров, композиторов, операторов, звукорежиссёров, актёров, каскадёров, киноведов, продюсеров и специалистов кинопроизводства, кинотехников.

В 1921 году вспыхнуло Кронштадтское восстание

Это вооруженное выступление, поднятое гарнизоном Кронштадта и командами некоторых кораблей Балтийского флота, было прямым следствием кризисной ситуации, сложившейся в стране после Гражданской войны. В 1920-1921 годах крестьяне и рабочие массово выражали недовольство властью большевиков, организуя вооруженные бунты.

Кронштадтские повстанцы требовали новых выборов в Советы, свободы для социалистических партий, ликвидации комиссариата и политотделов, а также передачи земли в полное распоряжение крестьянам. Общая численность восставших достигала примерно 20 тысяч человек, в их распоряжении были линкоры «Петропавловск» и «Севастополь», другие корабли, около 200 орудий, зенитные пушки и пулеметы.

Правительство отказалось от переговоров. Совет Народных Комиссаров объявил восставших вне закона и ввел осадное положение в Петрограде и губернии. Подавление восстания было поручено Льву Троцкому и Сергею Каменеву.

В начале марта Кронштадт подвергся обстрелам, а к 7 марта была подтянута артиллерия. Восставшие отвечали огнем с кораблей и береговых укреплений. Первая попытка штурма 8 марта провалилась. Позже к городу были переброшены дополнительные силы.

Второй штурм начался 17 марта. Несмотря на упорное сопротивление, к полудню следующего дня восстание было подавлено.

Точные потери с обеих сторон до сих пор неизвестны.

Участников восстания судили «революционные тройки». Более 2 тысяч были расстреляны, 6447 получили тюремные сроки. Впоследствии участники событий подвергались репрессиям. В 1994 году они были реабилитированы указом Президента РФ.