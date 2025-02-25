Праздники 26 февраля: День святого Мартиниана, Всемирный день медлительности и другие события

26 февраля – день, наполненный как духовными традициями, так и значимыми событиями в истории науки и техники. Сегодня мы совершим небольшое путешествие во времени, рассмотрев, что интересного произошло в этот день, начиная с древних верований и заканчивая современными достижениями.
Мартинианов день
Сегодня вспоминают святого Мартиниана, христианского подвижника, жившего в Палестине на рубеже IV и V столетий. Предание гласит, что он с юных лет, с 18-ти, избрал путь отшельничества и уединения. Рассказывают, будто некая Зоя пыталась склонить его к греху, но Мартиниан, дабы противостоять искушению, подверг себя испытанию огнём, встав босыми ногами в пламя. Этот героический поступок побудил Зою обратиться к вере.
Неудивительно, что святого стали почитать как победителя над плотскими желаниями. В русских землях ему возносили молитвы о сохранении семейного очага и защите от соблазнов.
День также называли светлым. Существовал обычай выходить в ночное время во двор и обращаться к звездам, веря, что их свет подарит зоркость глазам.
Что нельзя делать 26 февраля?
- В этот день крайне нежелательно вступать в конфликты и выяснять отношения, так как существует поверье, что поссорившиеся в эту дату рискуют навсегда остаться в разладе. Финансовые вопросы также лучше отложить, чтобы не спугнуть удачу.
- Согласно народной примете, найденные на улице деньги не следует поднимать, чтобы не перенять чужие невзгоды. Верили, что монеты могут быть использованы для навлечения беды.
- Отказ в помощи в этот день чреват тем, что самому можно оказаться в затруднительном положении. Поэтому 26 февраля традиционно оказывали поддержку нуждающимся.
- В Мартинианов день не рекомендуется совершать значительные приобретения, опасаясь, что деньги будут потрачены впустую и исчезнут очень быстро.
Приметы на 26 февраля
- Ясная погода в полдень – к такой же погоде до вечера.
- Похолодание – к затяжной и поздней весне.
- Сильный мороз – к сухому и жаркому лету.
- Начало таяния снега – к ранней весне.
- Яркое солнце – к морозным, но солнечным дням.
- Утренний туман – к продолжительным весенним дождям.
Всемирный день медлительности
Этот праздник зародился в Италии в 2007 году. Инициатором выступила ассоциация под названием «Искусство жить медленно», которая предложила итальянцам хотя бы раз в год замедлиться и ощутить всю полноту настоящего момента. Столь оригинальная идея быстро завоевала популярность, и вскоре День неторопливости начали отмечать по всему миру.
В сегодняшнем мире темп жизни невероятно высок. И вот, 26 февраля – отличная возможность для тех, кто постоянно занят и кому не хватает времени на простые радости, сделать паузу и прочувствовать вкус каждого мгновения, не откладывая жизнь на потом.
В 1878 году появился термин «микроб»
Микробы, или микроорганизмы, представляют собой общее обозначение для живых существ, размеры которых не позволяют увидеть их без использования увеличительных приборов. Обнаружение этих организмов стало возможным в XVII столетии, с появлением оптических устройств, обеспечивающих увеличение в 160-200 раз.
Французский исследователь Шарль Седийo обратился к Эмилю Литтре, автору «Словаря французского языка», с просьбой создать термин для этой группы организмов. Лингвист объединил два греческих корня: μικρός, означающий «маленький», и βίος, означающий «жизнь», в результате чего возникло новое понятие. Этот эпизод нашел отражение в письме Литтре к Седийo от 26 февраля 1878 года.
В 2008 году на острове Шпицберген открылось Всемирное хранилище семян.
В 2006 году стартовала реализация проекта по созданию глобального семенохранилища. Цель – обеспечить сохранность разнообразия сельскохозяйственных культур на случай масштабных катаклизмов. Финансовую поддержку проекту оказало правительство Норвегии.
Уникальное хранилище размещено в толще вечной мерзлоты, в недействующей шахте, на глубине 120 метров. Место расположения также характеризуется высотой в 130 метров над уровнем моря. Общая площадь объекта составляет около 1000 квадратных метров.
Приблизительно миллион образцов семян, представляющих свыше 5000 различных видов растений, надежно упакованы в герметичные, многослойные конверты и помещены в специальные контейнеры.
В 2018 году в Москве было открыто движение по первому участку Большой кольцевой линии метрополитена
Реализация масштабного проекта Большой кольцевой линии (БКЛ), являющегося самым грандиозным в мире среди аналогичных сооружений, стартовала в 2011 году. Первые пять станций, а именно: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», были введены в эксплуатацию 26 февраля 2018 года, ознаменовав открытие первого участка новой линии.
В декабре 2022 года строительство БКЛ было полностью завершено. Инфраструктура включает в себя 31 станцию и три депо для обслуживания электропоездов. Общая длина кольца достигает 70 километров.