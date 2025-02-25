Праздники 26 февраля: День святого Мартиниана, Всемирный день медлительности и другие события

26 февраля – день, наполненный как духовными традициями, так и значимыми событиями в истории науки и техники. Сегодня мы совершим небольшое путешествие во времени, рассмотрев, что интересного произошло в этот день, начиная с древних верований и заканчивая современными достижениями.

Мартинианов день

Сегодня вспоминают святого Мартиниана, христианского подвижника, жившего в Палестине на рубеже IV и V столетий. Предание гласит, что он с юных лет, с 18-ти, избрал путь отшельничества и уединения. Рассказывают, будто некая Зоя пыталась склонить его к греху, но Мартиниан, дабы противостоять искушению, подверг себя испытанию огнём, встав босыми ногами в пламя. Этот героический поступок побудил Зою обратиться к вере.

Неудивительно, что святого стали почитать как победителя над плотскими желаниями. В русских землях ему возносили молитвы о сохранении семейного очага и защите от соблазнов.

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День также называли светлым. Существовал обычай выходить в ночное время во двор и обращаться к звездам, веря, что их свет подарит зоркость глазам.

Что нельзя делать 26 февраля?

В этот день крайне нежелательно вступать в конфликты и выяснять отношения, так как существует поверье, что поссорившиеся в эту дату рискуют навсегда остаться в разладе. Финансовые вопросы также лучше отложить, чтобы не спугнуть удачу.

Согласно народной примете, найденные на улице деньги не следует поднимать, чтобы не перенять чужие невзгоды. Верили, что монеты могут быть использованы для навлечения беды.

Отказ в помощи в этот день чреват тем, что самому можно оказаться в затруднительном положении. Поэтому 26 февраля традиционно оказывали поддержку нуждающимся.

В Мартинианов день не рекомендуется совершать значительные приобретения, опасаясь, что деньги будут потрачены впустую и исчезнут очень быстро.

Приметы на 26 февраля

Ясная погода в полдень – к такой же погоде до вечера.

Похолодание – к затяжной и поздней весне.

Сильный мороз – к сухому и жаркому лету.

Начало таяния снега – к ранней весне.

Яркое солнце – к морозным, но солнечным дням.

Утренний туман – к продолжительным весенним дождям.

Всемирный день медлительности

Этот праздник зародился в Италии в 2007 году. Инициатором выступила ассоциация под названием «Искусство жить медленно», которая предложила итальянцам хотя бы раз в год замедлиться и ощутить всю полноту настоящего момента. Столь оригинальная идея быстро завоевала популярность, и вскоре День неторопливости начали отмечать по всему миру.

В сегодняшнем мире темп жизни невероятно высок. И вот, 26 февраля – отличная возможность для тех, кто постоянно занят и кому не хватает времени на простые радости, сделать паузу и прочувствовать вкус каждого мгновения, не откладывая жизнь на потом.

В 1878 году появился термин «микроб»

Микробы, или микроорганизмы, представляют собой общее обозначение для живых существ, размеры которых не позволяют увидеть их без использования увеличительных приборов. Обнаружение этих организмов стало возможным в XVII столетии, с появлением оптических устройств, обеспечивающих увеличение в 160-200 раз.

Французский исследователь Шарль Седийo обратился к Эмилю Литтре, автору «Словаря французского языка», с просьбой создать термин для этой группы организмов. Лингвист объединил два греческих корня: μικρός, означающий «маленький», и βίος, означающий «жизнь», в результате чего возникло новое понятие. Этот эпизод нашел отражение в письме Литтре к Седийo от 26 февраля 1878 года.

Изображение от kjpargeter на Freepik

В 2008 году на острове Шпицберген открылось Всемирное хранилище семян.

В 2006 году стартовала реализация проекта по созданию глобального семенохранилища. Цель – обеспечить сохранность разнообразия сельскохозяйственных культур на случай масштабных катаклизмов. Финансовую поддержку проекту оказало правительство Норвегии.

Уникальное хранилище размещено в толще вечной мерзлоты, в недействующей шахте, на глубине 120 метров. Место расположения также характеризуется высотой в 130 метров над уровнем моря. Общая площадь объекта составляет около 1000 квадратных метров.

Приблизительно миллион образцов семян, представляющих свыше 5000 различных видов растений, надежно упакованы в герметичные, многослойные конверты и помещены в специальные контейнеры.

В 2018 году в Москве было открыто движение по первому участку Большой кольцевой линии метрополитена

Реализация масштабного проекта Большой кольцевой линии (БКЛ), являющегося самым грандиозным в мире среди аналогичных сооружений, стартовала в 2011 году. Первые пять станций, а именно: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк», были введены в эксплуатацию 26 февраля 2018 года, ознаменовав открытие первого участка новой линии.

В декабре 2022 года строительство БКЛ было полностью завершено. Инфраструктура включает в себя 31 станцию и три депо для обслуживания электропоездов. Общая длина кольца достигает 70 километров.