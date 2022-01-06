Праздник Рождества 7 января: традиции, обычаи и запреты дня

7 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Вспоминая великое чудо рождения Иисуса Христа, они собираются на праздничные богослужения, молятся, ходят в гости, дарят друг другу подарки.

Для Рождества существует много как религиозных, так и народных традиций и обычаев. Что можно и что нельзя делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Рождества Христова

7 января стоит сходить на рождественскую службу. Она приносит много радости и помогает встретить праздник с чистой душой и благими помыслами.

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На Рождество заканчивается сорокадневный Филиппов пост. 7 января снимается запрет на продукты животного происхождения. Но не стоит объедаться в праздник, это считается грехом.

На Рождество ни в коем случае нельзя гадать, особенно молодым девушкам. В противном случае можно «прогадать» свою судьбу и остаться ни с чем. Однако в Рождественскую ночь можно загадать желание и помолиться. Считается, что самое заветное желание вскоре сбудется.

Не стоит на Рождество заниматься домашними делами – стиркой, готовкой и уборкой. Их нужно завершить до 5 января. Сочельник и Рождественский день нужно провести в труде духовном – молитве.

Женщинам на Рождество нельзя стричь и красить волосы. Смена образа может привести к неприятным последствиями.

На Рождество обязательно стоит собрать дома близких и вкусно накормить их. Правда, хозяину жилища ни в коем случае нельзя покидать дом раньше гостей. Иначе быть ему неприякаянным весь год.

Ставить на стол пустые тарелки – к беде.

Ходить на охоту и убивать зверей тоже не стоит. Радости добыча человеку не принесёт. Более того, промысел может закончиться большой бедой.

Народные приметы 7 января

Оттепель на Рождество сулит раннюю весну;

Если вдруг в Рождественский день случается мороз, то морозно будет и на Крещение:

Если кошка лезет на печь и много спит – ожидайте похолодания;

Чем больше к 7 января выпадает снега, тем счастливее и богаче на приятные события будет год;

Ясное небо и яркая луна – к сильным морозам.