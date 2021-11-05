Праздник иконы «Всех Скорбящих Радость» 6 ноября: что нельзя делать

День 6 ноября в церковном календаре отмечен праздничным: православные христиане отмечают торжество в честь иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». Наши предки верили, что именно в эту дату на водоёмах начинает вставать лёд.

Что нельзя и что нужно делать 6 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

6 ноября: традиции и запреты

В этот день нужно наблюдать за природой. Если устанавливались сильные морозы, то быть в скором времени настоящей зиме. Если тепло – до зимы ещё долго.

6 ноября незамужние девушки начинали собираться на зимние посиделки. Девушки вели душевные беседы за рукоделием. Иногда гадали на женихов. Считалось, что предсказания в этот день особенно точны.

На праздник иконы «Всех Скорбящих Радость» принято ходить в церковь и молиться за здоровье своих близких.

Считается, что 6 ноября – хорошее время для покупки и продаже недвижимости. Сделка, скорее всего, будет выгодной.

Сегодня запрещено принимать подарки и угощения от противоположного пола.

Народные приметы 6 ноября

Разбить зеркало – к несчастью;

Если шерсть у домашних животных стала густой – зима будет холодной;