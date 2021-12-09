Праздник иконы Божией Матери «Знамение»: что нельзя и нужно делать 10 декабря

10 декабря православные христиане отмечают праздник иконы Божией Матери «Знамение». Образ появился на Руси в XI-XII веках. Название икона получила после чудесного знамения в Новгороде. В 1170 году под стенами города стояли вражеские объединения князей. Тогда архиепископу Новгородскому было явление – икону Пресвятой Богородицы нужно вынести на городскую стену. Во время переноса в образ попала стрела, и из глаз Божией Матери потекли слёзы. Икона повернулась ликом к городу, и в этот момент вражеские объединения в замешательстве покинули город.

В народе день 10 декабря также называют Романовым в честь преподобного Романа Чудотворца, которому молятся об избавлении от бесплодия и исцеления других недугов.

10 декабря завершается первая декада зимы, а, значит, нужно подвести её итоги и прислушаться к приметам, чтобы понять, какой будет оставшаяся часть холодного времени года.

10 декабря: традиции и запреты

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Иконе Богоматери «Знамение» молятся с просьбой о прекращении войн и стихийных бедствий. Она помогает найти потерянное и вернуть в семью. «Знамение» защищает дом от пожаров, воров и бед.

10 декабря – не самое лучшее время для рыбного промысла. Существует поверье, что рыба прячется. А вот для похода в лес этот день подходит как никогда. Считалось, что если найти сброшенные лосём рога, в жизни крупно повезёт.

Чтобы определить, будет ли следующий год плодородным, в сугробы бросали разные монеты. Если вытащишь мелкую монету, не жди хорошего урожая. Если крупную – готовься к улучшению материального положения и богатым запамсам.

Женщинам сегодня запрещается заниматься рукоделием. Иначе можно «зашить» все радости.

Больных и бедняков в дом 10 декабря лучше не пускать: все свои проблемы они могут оставить хозяевам жилища.

Народные приметы 10 декабря

Воробьи чирикают весь день – к оттепели;

Если заяц до конца не поменял шубку и бегает словно в пятнах, оставшаяся часть зимы будет мягкой;