Праздник «Гусевские забавы» пройдёт в Рязанской области 19 июля

Администрация Касимовского округа Рязанской области пригласила гостей на праздничное мероприятие «Гусевские забавы».

— Отправляйтесь в захватывающее путешествие в прошлое вместе с нами! Касимовский округ распахивает двери в XVIII век, приглашая вас на ежегодный праздник «Гусевские забавы». Окунитесь в атмосферу роскоши дворянских поместий и узнайте, как жили простые крестьяне, — говорится в сообщении официальной группы администрации ВКонтакте.

Гостей праздника ждут тематические площадки, исторические инсталляции, театрализованные миниатюры, богатая легендами и зловещими тайнами история поселка Гусь-Железный во времена правления его легендарного хозяина — Андрея Родионовича Баташева.

— Изысканные развлечения дворянства XVIII века, переплетаясь с зарисовками обычаев, традиций и забав простого русского народа, создадут яркий неповторимый колорит и останутся в памяти каждого надолго, — пишет автор поста.

Также посетители смогут увидеть настоящие Гусиные бега.

Гостей ждут 19 июля в 15.00 по адресу: Рязанская область, Касимовский муниципальный округ, р.п. Гусь-Железный, Усадебный парк.

Возрастное ограничение: 0+, на вечерний концерт: 16+.