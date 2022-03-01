«Правовой поезд» проведёт целый день в Касимовском районе

3 марта «Правовой поезд» будет работать в Касимове и Касимовском районе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.
Прием граждан будет проходить:
10.00 до 11.00 с. Шостье Здание администрации сельского поселения
11.30 до 13.00 г. Касимов ул. Советская д. 1, а МБУК «ЦКР»
14.30 до 15.30 р. п. Сынтул ул. Советская д. 8 здание СДК
16.00 до 17.00 р. п. Гусь-Железный пл. Первомайская д. 18 здание ГКО
Прием граждан осуществляется без предварительной записи. При себе желательно иметь паспорт.
Ответы на вопросы по работе «правового поезда» можно задать по телефону +7 4912 25-36-55 и почте ombudsman62@mail.ru.
В рамках «Правового поезда» прием будут вести руководители и представители следующих ведомств:
— Управление Минюста России по Рязанской области;
— Прокуратура Рязанской области;
— Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области;
— УФССП России по Рязанской области;
— ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области»;
— ГУ — Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Рязанской области;
— ГУ — Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
— Рязанская областная Дума;
— министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области;
— министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области;
— Адвокатская палата Рязанской области;
— Рязанская областная нотариальная палата;
— Рязанское региональное отделение «Ассоциация юристов России».