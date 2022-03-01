«Правовой поезд» проведёт целый день в Касимовском районе

3 марта «Правовой поезд» будет работать в Касимове и Касимовском районе. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

- Реклама -

Прием граждан будет проходить:

10.00 до 11.00 с. Шостье Здание администрации сельского поселения

11.30 до 13.00 г. Касимов ул. Советская д. 1, а МБУК «ЦКР»

- Реклама -

14.30 до 15.30 р. п. Сынтул ул. Советская д. 8 здание СДК

16.00 до 17.00 р. п. Гусь-Железный пл. Первомайская д. 18 здание ГКО

Прием граждан осуществляется без предварительной записи. При себе желательно иметь паспорт.

Ответы на вопросы по работе «правового поезда» можно задать по телефону +7 4912 25-36-55 и почте ombudsman62@mail.ru.

В рамках «Правового поезда» прием будут вести руководители и представители следующих ведомств:

— Управление Минюста России по Рязанской области;

— Прокуратура Рязанской области;

— Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области;

— УФССП России по Рязанской области;

— ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Рязанской области»;

— ГУ — Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Рязанской области;

— ГУ — Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;

— Рязанская областная Дума;

— министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области;

— министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области;

— Адвокатская палата Рязанской области;

— Рязанская областная нотариальная палата;

— Рязанское региональное отделение «Ассоциация юристов России».