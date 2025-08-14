Четверг, 14 августа, 2025
16.4 C
Рязань
Религия

Православным объяснили, обязательно ли креститься при виде храма

Алексей Самохин
Фото с сайта Pixabay.com, автор anvel

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, стоит ли обязательно креститься при виде каждого храма или часовни. В беседе с RT он подчеркнул, что крестное знамение — это не просто механический ритуал, а осознанное обращение к Богу.

По словам Иванова, когда верующие крестятся перед храмом, они выражают своё почтение. В православной традиции нет строгих канонов, которые обязывают совершать крестное знамение абсолютно в каждом случае.

Особое внимание депутат уделил воспитанию детей, объяснив, что важно не количество, а осознанность. 

«Пусть лучше ребёнок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически», — сказал он.

Иванов добавил, что в разных регионах существуют свои благочестивые обычаи: где-то крестятся при виде каждого храма, а где-то — только входя в него или молясь перед иконой. И то и другое, по его мнению, является проявлением веры.

Самые читаемые материалы

Общество

Чиновники рассказали о судьбе здания бывшего училища связи в центре Рязани

Очередной вопрос был задан в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова. Там же появился ответ от Минимущества региона. 
Новости России

Тысячи вышедших на улицу Красноярска мигрантов сняли на видео

Полутораминутная запись была сделана, предположительно, из салона общественного транспорта. На протяжении всего ролика показаны сотни иностранцев, которые единым потоком идут по тротуарам вдоль автотрассы.
Интересное

Не только мед и пироги: что категорически запрещено делать на Медовый Спас 14 августа, чтобы не навлечь беду

Медовый Спас, известный также как Спас на воде, восходит к дохристианским временам, когда отмечался праздник урожая.
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Новости России

Отдых, который разрушил стереотипы: почему туристы хотят вернуться в Абхазию

Отзывы об этой стране часто бывают противоречивыми, но личный опыт развеял многие мифы о грязи, плохом отношении к туристам и других проблемах.

Последние новости

Новости России

Эксперт объяснил, почему запрет на звонки в Telegram и WhatsApp* выгоден операторам

Избыточная нагрузка приводит к сбоям и замедлению интернета, что заметно даже в крупных городах по вечерам.
Общество

В Рязани военкомы вновь провели рейд на 5-й базе

С начала 2025 года военные следователи и комиссариаты поставили на воинский учёт уже более 850 натурализованных граждан.
Власть и политика

Каналы Павла Малкова и Рязанской области появились в мессенджере 

В новом российском мессенджере MAX появились каналы губернатора Павла Малкова и Рязанской области. 
Власть и политика

Аркадий Фомин: В Пителинском округе живут гостеприимные, отзывчивые, активные люди

В Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова продолжается реализация проекта «День муниципалитета», направленного на развитие идеологии культуры малой Родины и популяризацию достижений региона
Происшествия

В Рязани мужчина избил ребёнка на детской площадке

По словам очевидцев, ЧП случилось 12 августа во дворе жилого дома на улице Зубковой.
Происшествия

Пытавшийся сжечь знакомого заживо рязанец заключен под стражу 

12 августа между двумя знакомыми мужчина во время застолья с алкоголем произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый облил 41-летнего потерпевшего горючим веществом и поджег. Пострадавший получил серьёзные ожоги. 
Происшествия

За сутки в Рязанской области произошло 4 пожара, погиб человек 

За сутки пожарно-спасательными подразделениями Рязанской области ликвидированы 4 пожара, погиб 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Власть и политика

Рязанский избирком распределил время бесплатной агитации на ТВ на выборах в облдуму 

По итогам жеребьёвок определены дни, время и объём размещения агитационных материалов для каждого зарегистрированного кандидата, а также формы и порядок проведения совместных агитационных мероприятий.