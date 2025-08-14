Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов рассказал, стоит ли обязательно креститься при виде каждого храма или часовни. В беседе с RT он подчеркнул, что крестное знамение — это не просто механический ритуал, а осознанное обращение к Богу.

По словам Иванова, когда верующие крестятся перед храмом, они выражают своё почтение. В православной традиции нет строгих канонов, которые обязывают совершать крестное знамение абсолютно в каждом случае.

Особое внимание депутат уделил воспитанию детей, объяснив, что важно не количество, а осознанность.

«Пусть лучше ребёнок перекрестится один раз, но с пониманием, чем десять раз механически», — сказал он.

Иванов добавил, что в разных регионах существуют свои благочестивые обычаи: где-то крестятся при виде каждого храма, а где-то — только входя в него или молясь перед иконой. И то и другое, по его мнению, является проявлением веры.