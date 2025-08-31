Православным объяснили, надо любить или бояться Бога

Священник ответил на вопрос, надо ли бояться Бога, или мы должны любить его.

Протоиерей Павел Кондраков объясняет это так: главное — не путать «страх человеческий» и «страх Божий». По его словам, мы, конечно, должны любить Бога, и именно к этому призывает христианство.

Любовь, а не страх

Мы призваны относиться к Богу как дети к своему отцу. В молитве «Отче наш» мы обращаемся именно к Отцу Небесному, что показывает особую близость и высоту этих отношений. К Отцу нельзя относиться со страхом. Это должны быть отношения любви, где человек всей душой откликается на любовь Бога.

Священник отмечает, что «страх Божий» — это не тот страх, когда человек боится кого-то всем своим существом и не любит его. Наоборот, это страх обидеть своего Небесного Отца. Человек боится совершить поступки, произнести слова или иметь мысли, которые могут оскорбить или пренебречь Богом. Этот страх сдерживает нас от негативных порывов и напоминает, что мы «ходим перед очами Божьими».

Любовь изгоняет страх

Протоиерей приводит слова апостола Иоанна Богослова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Когда мы боимся обидеть Бога, мы тем самым показываем свою любовь к нему. Это говорит о том, что Бог для нас — самое дорогое существо. Он всегда с нами, слышит и видит нас лучше, чем кто-либо другой.

Даже если мать может забыть своё дитя, Господь никогда не забудет нас. Поэтому нужно посвящать свою жизнь Богу, руководствуясь не человеческим страхом, а именно «страхом Божьим», который является проявлением высшей любви.