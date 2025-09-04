Православный священник объяснил причину мироточения икон

Протоиерей Василий Иванов из Орла высказался о причинах мироточения икон. По словам священника, маслянистая влага, появляющаяся на образах, является важнейшим символом.

Иванов приводит одну из версий мироточения икон. По его словам, с помощью этого чуда Господь демонстрирует верующим свою особую милость. Есть ещё одна версия чуда: таким образом небесные покровители указывают на будущие испытания, с которыми людям придётся столкнуться.

Протоиерей Василий обратил внимание на то, что во время мироточения икон служители церкви возносят особенно горячие молитвы к Богу. И тогда Господь, по его мнению, укажет, что именно хочет донести до людей этим проявлением.

Ранее было опубликовано мнение священников относительно неабортивных контрацептивов.