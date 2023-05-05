Православные вспоминают Георгия Победоносца: народные приметы и запреты на 6 мая

6 мая православные христиане вспоминают одного из самых почитаемых христианских святых. Его обычно изображают на коне, с копьём в руке, пронзающим змея. По легенде,после своей смерти святой спас от гибели детей. Георгий спустился с небес и убил чудовище, которое пожирало малышей.

В народном календаре 6 мая — Георгиев или Юрьев день. Сегодня, согласно поверьям, нельзя обижать домашних животных. Их нужно хорошо накормить, напоить, чистить и лелеять. Тогда они принесут хорошее потомство и достаток в семью.

Что можно и что нельзя делать в Юрьев день? К каким приметам стоит прислушаться?

6 мая нельзя брать в руки шерсть и шерстяные нити. В противном случае на скот могут покушаться хищники. По этой же причине запрещается старикам надевать вещи из овечьей шерсти.

Нельзя в Юрьев день грубить пастухам. Их нужно накормить, подарить подарки и предложить какую-либо помощь. А тот, кто плохо будет относиться в этот день к пастухам, будет мучиться в болезнях и несчастьях.

Не топчите в этот день росу. Если ослушаться этого запрета, то придется страдать от бедности и кожных заболеваний.

Представительницам слабого пола не стоит стричь волосы. Чтобы не потерять жизненные силы, заплетите тугую косу.

Если 6 мая тепло, быть лету хмурым.

Если стая птиц гуляет по двору, быть хорошему урожаю.

Домашний скот требует много корма — быть урожаю скудным.

Если гром прогремел, быть лету дождливым.

Если снег пошёл 6 мая, летом жди много дождей.

Ярко-красный рассвет сулит сильный дождь.

6 мая именины отмечают Александра, Софья, Валерия, Иван, Валерий, Георгий, Афанасий.

Сны, увиденные в ночь на 6 мая, как правило, подсказывают, что необходимо сделать в самое ближайшее время. Могут сниться те, перед кем вы в долгу (и этот долг нужно поскорее отдать) или те, кого вы обидели (и нужно быстрее попросить прощения). Кроме того, в ночь с 5 на 6 мая могут сниться вещие сны. Определить таковые поможет интуиция.