Православное Рождество: история и традиции

Православное Рождество в России отмечается 7 января по юлианскому календарю, который отстает от григорианского на 13 дней. Это один из главных христианских праздников, посвященный рождению Иисуса Христа в Вифлееме. В России существует множество традиций, связанных с празднованием Рождества, которые имеют исторические, религиозные и народные корни. Вот некоторые из них:

Рождественский пост. Перед Рождеством православные христиане соблюдают 40-дневный пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 6 января. В этот период они воздерживаются от мяса, молочных продуктов, яиц, алкоголя и других продуктов животного происхождения. Пост служит подготовкой души и тела к празднику и символизирует очищение от грехов.

Рождественская служба. В ночь на 7 января верующие ходят в церковь на рождественскую службу, которая длится несколько часов. Во время службы читаются отрывки из Евангелия, поются рождественские песни и произносятся молитвы. В конце службы священник благословляет прихожан и объявляет: “Христос рождается, славьте его!” На что народ отвечает: “Славим его!”

Рождественская ёлка. Хотя ёлка традиционно считается символом Нового года, она также украшается и зажигается на Рождество. По легенде, ёлка была первым деревом, которое преклонило свои ветви перед новорожденным Христом в пещере. Ёлка украшается игрушками, сладостями, орехами, свечами и звездой на верхушке, которая символизирует звезду Вифлеемскую, указавшую путь трём волхвам к месту рождения Спасителя.

Рождественский вертеп. Вертеп — это народный театр, в котором разыгрываются сценки из Евангелия о рождении Христа, бегстве в Египет, поклонении волхвов и других событиях. Вертеп представляет собой деревянный ящик с несколькими ярусами, на которых расположены куклы, изображающие библейских персонажей. Вертепный театр возник в Польше в XVII веке и распространился в России в XVIII веке. В настоящее время вертепы ставятся в церквях, школах, детских садах и на улицах.

Рождественский утренник. Утренник — это праздничное мероприятие для детей, которое проводится в день Рождества или в ближайшие дни. На утреннике дети поют песни, читают стихи, играют в игры, участвуют в конкурсах и получают подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Утренник может быть организован в школе, детском саду, церкви или дома.

Рождественский стол. Стол на Рождество должен быть богатым и разнообразным, так как он символизирует радость и изобилие. По традиции на столе должно быть 12 блюд, по числу апостолов. Среди наиболее популярных блюд — кутя (пшеничная каша с медом, маком и изюмом), сочиво (овсяная каша с фруктами и орехами), борщ, голубцы, вареники, пироги, салаты, мясо, рыба, фрукты, сладости и вино. Перед началом трапезы читается молитва и звучит колокольный звон.

Рождественские колядки. Колядки — это народные песни, которые поют во время Рождества и Святок (период с 7 по 19 января). Колядки восхваляют рождение Христа, желают счастья, здоровья и благополучия домашним и хозяевам. Колядовать ходят группы детей или молодежи, одетые в костюмы ангелов, зверей, волхвов и других персонажей. Они ходят по домам, поют колядки, играют на музыкальных инструментах и шутят. За это они получают угощения, деньги или подарки.

Это лишь некоторые из многих традиций, которые существуют в России на православное Рождество. Если вы хотите узнать больше, вы можете посетить следующие сайты: