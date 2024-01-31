Среда, 31 января, 2024
На главнуюНовости мира

Правнучка Валерия Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

7info
Изображение от Freepik
spot_img

Дарья Богданова, правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова, призвала нанести по Москве удар ядерным оружием. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Во время дебатов в интернете Богданова заявила, о необходимости атаки и даже сообщила о готовности проспонсировать военное преступление.

По мнению Богдановой, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

Жертвы даму не пугают. Она заявила, что ей плевать на своих маму и бабушку.

Дарья — гражданка Израиля.

Валерий Чкалов — Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта, совершившего 18–20 июня 1937 года первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон). Его имя носит одна из улиц Рязани.

- Advertisement -

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах