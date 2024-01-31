Правнучка Валерия Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве

Дарья Богданова, правнучка легендарного советского летчика Валерия Чкалова, призвала нанести по Москве удар ядерным оружием. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Во время дебатов в интернете Богданова заявила, о необходимости атаки и даже сообщила о готовности проспонсировать военное преступление.

По мнению Богдановой, атомный удар по Хиросиме и Нагасаки послужил «прекрасным завершением конфликта».

Жертвы даму не пугают. Она заявила, что ей плевать на своих маму и бабушку.

Дарья — гражданка Израиля.

Валерий Чкалов — Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта, совершившего 18–20 июня 1937 года первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в Америку (Ванкувер, штат Вашингтон). Его имя носит одна из улиц Рязани.