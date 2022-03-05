Правительство захотело ввести мораторий на банкротство граждан и компаний

Правительство собирается ввести мораторий на банкротство граждан и компаний до конца 2022 года. Такая мера содержится в разрабатываемом кабмином плане поддержки экономики в условиях санкций, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки документа.

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Мораторий коснется всех юридических и физических лиц, пояснил «Известиям» Александр Калинин, который участвует в обсуждении способов поддержки бизнеса.

— Введение моратория на банкротство — это вопрос времени, а его цель, согласно закону, — обеспечение стабильности экономики в исключительных случаях, в том числе при существенном изменении курса рубля, — пояснила «Известиям» исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина.

По ее мнению, мера позволит перенастроить бизнес с учетом сложной экономической ситуации: договориться с контрагентами, реструктурировать задолженность перед банками, выстроить новую логистику.

Наибольшим угрозам банкротства сейчас подвергаются предприятия, связанные с авиаперевозками, а также производства, зависящие от деталей, которые перестали поставляться из-за санкций, рассуждает аналитик.

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Мораторий в части застройщиков позволит избежать социальной напряженности, сократив риски недостроя, подчеркнула Ларина.

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