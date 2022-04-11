Правительство выделит на поддержку авиаотрасли 311 млрд рублей

На поддержку авиакомпаний и аэропортов в 2022 году российское правительство направит в общей сложности 311 млрд рублей. На какие меры пойдут эти средства в понедельник, 11 апреля, в интервью «Известиям» рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
Президент России Владимир Путин ранее распорядился выделить еще 110 млрд рублей на субсидирование внутренних перевозок с апреля по октябрь 2022 года, напомнил Торосов. В эту сумму вошли 4 млрд рублей из 25 млрд, указанных ранее.
Ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что российские банки выставляли аккредитивы против зарубежных, гарантируя тем самым платежи российских авиаперевозчиков по лизинговым контрактам с западными контрагентами.
После объявления санкций Евросоюза и выдвижения лизингодателями требований расторгнуть контракты и вернуть самолеты, эти аккредитивы были вскрыты, пояснял министр.
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