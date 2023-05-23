Вторник, 23 мая, 2023
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Правительство утвердило правила формирования реестра для дистанционного признания образования, полученного за рубежом

7info

С 1 сентября 2023 года процесс признания образования, полученного за рубежом, будет проходить в онлайн-формате, а всю информацию об этом направят в специальный реестр. Михаил Мишустин подписал постановление о правилах его формирования и ведения, сообщил телеграм-канал Кабмина

Данные будут загружаться в электронном виде в личный кабинет пользователя на портале госуслуг. Реестр будет интегрирован с действующими информационными системами. Его ведением займется Рособрнадзор.

Такая модель позволит сократить сроки признания зарубежных дипломов, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств.

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