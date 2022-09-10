Суббота, 10 сентября, 2022
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Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2023 год

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Правительство России утвердило план мониторинга правоприменения на 2023 год. Подробности сообщила пресс-служба кабмина. 

Работа мониторинга заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике. По его результатам принимаются решения о совершенствовании правового регулирования.

План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, ведомств и регионов.

Минобрнауке, Минздраву, Минпросвещения, Минтруду, Росмолодежи и еще целому ряду ведомств предстоит оценить правоприменение в сфере благотворительной и волонтерской деятельности.

Минфину, Минтруду, Минэкономразвития с участием Банка России необходимо дать оценку применения законодательства в сфере страхования вкладов.

Росреестр совместно с региональными властями оценит правоприменение законодательства, регулирующего приватизацию земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это касается случаев, когда на таком участке уже построен частный дом или другой объект недвижимости.

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