Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2023 год

Правительство России утвердило план мониторинга правоприменения на 2023 год. Подробности сообщила пресс-служба кабмина.

Работа мониторинга заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике. По его результатам принимаются решения о совершенствовании правового регулирования.

План мониторинга формируется Минюстом по предложениям министерств, ведомств и регионов.

Минобрнауке, Минздраву, Минпросвещения, Минтруду, Росмолодежи и еще целому ряду ведомств предстоит оценить правоприменение в сфере благотворительной и волонтерской деятельности.

Минфину, Минтруду, Минэкономразвития с участием Банка России необходимо дать оценку применения законодательства в сфере страхования вкладов.

Росреестр совместно с региональными властями оценит правоприменение законодательства, регулирующего приватизацию земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Это касается случаев, когда на таком участке уже построен частный дом или другой объект недвижимости.