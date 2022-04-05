Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий

Правительство России упростило процедуру регистрации медицинских изделий, сообщает сайт кабмина.
Мера направлена на стабилизацию рынка в условиях западных санкций, поможет избежать дефицита лекарств.
Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий — импортных, произведённых в России — на рынок. Новый порядок позволит максимально сократить срок получения документов. Для некоторых изделий время сократится с 50 до 22 рабочих дней, для других до 5 суток.
Чиновники создадут комиссию, которая определит список наименований медицинских изделий для упрощённой регистрации.