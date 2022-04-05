-0.1 C
Рязань
Вторник, 5 апреля, 2022

Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий

7info

Правительство России упростило процедуру регистрации медицинских изделий, сообщает сайт кабмина.

- Реклама -

Мера направлена на стабилизацию рынка в условиях западных санкций, поможет избежать дефицита лекарств.

Госрегистрация требуется для вывода медицинских изделий — импортных, произведённых в России — на рынок. Новый порядок позволит максимально сократить срок получения документов. Для некоторых изделий время сократится с 50 до 22 рабочих дней, для других до 5 суток.

Чиновники создадут комиссию, которая определит список наименований медицинских изделий для упрощённой регистрации.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статья4 апреля в Рязанской области не зарегистрировали ДТП с пострадавшими
Комментарии для сайта Cackle