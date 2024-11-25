Понедельник, 25 ноября, 2024
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Правительство Рязанской области закупит четыре «Москвича»

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Валерия Мединская

Управление делами правительства Рязанской области разместило тендер на приобретение четырех «Москвичей». Начальная цена — девять миллионов 914 тысяч 666 рублей.

В документах указаны следующие требования: автомобили должны быть новые, черного цвета, иметь бесключевой доступ, климат- и круиз-контроль, мультимедийную систему с дисплеем и систему кругового обзора. Рассматриваются машины «Москвич-6» или эквиваленты.

Напомним, осенью 2023 года Владимир Путин поручил правительству принять меры по «пересадке» чиновников на отечественные автомобили. С августа 2023 года это шестая закупка легковых автомобилей для правительства.

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