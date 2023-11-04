Правительство Рязанской области сообщило о реализации нацпроекта «Образование»

Правительство Рязанской области сообщило о ходе реализации нацпроекта «Образование» в регионе.

В этом году в Шацком районе строится учебный корпус на 120 мест Лесно-Конобеевской школы-интерната, в Касимове – школа на 96 мест, а в рязанском Семчино – новая школа на 1100 мест.

В селе Тюшево Рязанского района реконструируют основной корпус и возводят пристройку в средней школе.

В сельской местности и малых городах созданы 55 центров естественно-научного и технического образования, отремонтированы 7 спортзалов и оснащены современным оборудованием 3 спортплощадки.

В Скопинском электротехническом колледже открыт Центр цифрового образования детей «IT-куб».

В регионе также проводится работа по поддержке молодых педагогов: 14 учителям, переехавшим на работу в города и села с населением до 50 тысяч человек, предоставлены единовременные выплаты в 1 миллион рублей.