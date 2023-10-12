Правительство Рязанской области подписало соглашение с Российским обществом «Знание»

12 октября правительство Рязанской области подписало соглашение о сотрудничестве с Российским обществом «Знание».

Соглашение предусматривает развитие просветительской деятельности, реализацию совместных проектов, внедрение современных методов и форм работы, расширение сообщества лекторов и создание условий для их профессионального роста.

Его задачей станет повышение уровня знаний населения в области науки, образования, культуры и других сферах. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию и популяризации знаний об истории Отечества и достижениях страны, пишет пресс-служба регионального правительства.

Готовы развивать сотрудничество с Российским обществом «Знание» по всем направлениям. Соглашение, которое мы подписали сегодня, будет этому только способствовать, – подчеркнул губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он также провел первое заседание возглавляемого им Наблюдательного совета Рязанского регионального отделения Российского общества «Знание». Глава региона подчеркнул, что общество ведет активную просветительскую работу: популяризирует научные достижения, поддерживает педагогов и учащихся в исследовательской деятельности, воспитывает уважения к истории страны, пропагандирует ЗОЖ:

Рязанская область активно включилась во всю эту работу. Задача – вовлечь в диалог как можно больше людей разных поколений.

Заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Георгий Будный отметил активную работу Рязанской области по развитию просветительской деятельности.

Сегодня роль общества «Знание» не только в том, чтобы просвещать население, у нас особая миссия – мы боремся за умы подрастающего поколения, – сказал он.

Председатель регионального отделения Андрей Кашаев отметил, что постоянно расширяется круг учреждений и общественных объединений, которые сотрудничают с Обществом.