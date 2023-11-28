Вторник, 28 ноября, 2023
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Правительство Рязанской области одобрило ряд социальных постановлений

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Фото: правительство Рязанской области
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На заседании областного правительства 28 ноября, во вторник, были одобрены несколько проектов постановлений, касающихся социальной сферы.

Среди них — проект постановления, касающийся поддержки семей с детьми с инвалидностью, проживающих в отдаленных населенных пунктах Рязанской области и не имеющих доступа к интернету. Для них предусмотрят бесплатное подключение, что позволит получать сервисы и меры поддержки в цифровом формате.

Вопрос очень важный. Обязательно каждый ребенок с инвалидностью в регионе получит доступ к интернету. И дальше будем помогать по всем остальным направлениям. Считаю, что здесь еще многое предстоит сделать. Будем системно работать по всем проблемам,

– передает слова губернатора Рязанской области Павла Малкова пресс-служба правительства.

Также на заседании одобрен документ, направленный на дальнейшее развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В настоящее время порядка 5 тысяч человек получают помощь специалистов. Работают 16 школ ухода при комплексных центрах соцобслуживания для обучения и оказания поддержки родственникам, ухаживающим за маломобильными гражданами.

Поддержан проект постановления по расширению перечня госуслуг, предоставляемых в МФЦ области, в него войдут пять новых услуг: подтверждение права на льготный проезд на территории региона, предоставление компенсации расходов по оплате ЖКУ добровольным пожарным, предоставление на торгах земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

На заседании рассмотрены вопросы, касающиеся эффективности управления финансами, повышения финансовой доступности в населенных пунктах, выплат за классное руководство педагогическим работникам и ряд других.

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