Правительство Рязанской области и Сбербанк договорились о совместном цифровом развитии региона

Правительство Рязанской области и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития информационно-коммуникационных технологий. Документ подписали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Артем Никитин и управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Соглашение предусматривает ряд ключевых направлений сотрудничества, в числе которых – пилотирование моделей искусственного интеллекта в сферах здравоохранения, транспорта, строительства, повышение качества подготовки персонала в сфере эко-трансформации, повышение финансовой и цифровой грамотности жителей региона, а также реализация инвестиционных проектов в различных отраслях.

Подписание соглашения состоялось в рамках Всероссийского форума «Цифровая Россия. Технологии и инвестиции в будущее». В рамках форума Сбербанк и Правительство Рязанской области провели дизайн-сессию «Применение искусственного интеллекта в различных отраслях». Задачей дизайн-сессии стала разработка предложений для цифровой трансформации региона с применением искусственного интеллекта. Команды работали по следующим темам: ЖКХ, здравоохранение, образование, транспорт, экология, государственное управление.

Иван Семенов, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Соглашение с Правительством Рязанской области позволит выработать совместные системные шаги по продолжающейся цифровой трансформации региона. Поскольку Сбер — один из лидеров страны по развитию технологий, у нас есть возможность помочь в этой сфере. Будем делиться накопленным опытом, чтобы вместе сделать жизнь рязанцев более комфортной».

Достижения Сбера в области разработки искусственного интеллекта помогут в совершенствовании государственных сервисов. Это будет способствовать новому качеству жизни и комфорта в регионе. Проактивные госуслуги, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, персонализированный сервис для них – AI сможет стать полноценным виртуальным помощником госслужащих в решении рабочих задач.

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