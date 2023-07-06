Правительство Рязанской области и Российский экспортный центр подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках Дня Рязанской области, прошедшем 6 июля в Российском экспортном центре, губернатор Павел Малков и генеральный директор Центра Вероника Никишина подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает сайт правительства Рязанской области, согласно документу, Российский экспортный центр и правительство будут оказывать поддержку малым и средним компаниям, ориентированным на экспорт, в том числе в развитии и выходе на внешние рынки, организовывать бизнес-миссии.

Кроме этого, в рамках сотрудничества будут активно развиваться и внедряться дополнительные меры поддержки экспортеров.

Павел Малков выразил надежду, что все соглашения и планы осуществятся и позволят оказать дополнительную помощь небольшим рязанским предприятиям-экспортерам.