Среда, 22 марта, 2023
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Правительство Рязанской области готовится к любому развитию ситуации с паводком

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Фото: МЧС России

Правительство Рязанской области готовится к любому развитию ситуации с паводком. Об этом 22 марта на заседании правительства региона заявил губернатор Павел Малков.

По его словам, сейчас всё идёт в соответствии с прогнозом. Угрозы жизнеобеспечению людей нет. За положением дел круглосуточно следят сотрудники МЧС, в том числе с помощью беспилотников. Используется онлайн-информация с датчиков гидротехнических сооружений.

Губернатор подчеркнул, что весна только вступает в права, полноценное половодье может быть ещё впереди.

— Все должны быть готовы к любому развитию ситуации, — цитирует Малкова пресс-служба правительства.

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