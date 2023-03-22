Правительство Рязанской области готовится к любому развитию ситуации с паводком. Об этом 22 марта на заседании правительства региона заявил губернатор Павел Малков.

По его словам, сейчас всё идёт в соответствии с прогнозом. Угрозы жизнеобеспечению людей нет. За положением дел круглосуточно следят сотрудники МЧС, в том числе с помощью беспилотников. Используется онлайн-информация с датчиков гидротехнических сооружений.

Губернатор подчеркнул, что весна только вступает в права, полноценное половодье может быть ещё впереди.

— Все должны быть готовы к любому развитию ситуации, — цитирует Малкова пресс-служба правительства.