Суббота, 29 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

7info
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщил телеграм-канал Кабмина.

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Запрет не будет распространяться на поставки:
в государства – члены Евразийского экономического союза,
Абхазию,
Южную Осетию.

Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рядом с Криушей медики пытаются реанимировать пострадавшего в ДТП человека

В Клепиковском районе утром 29 июля произошло ДТП рядом с Криушей.

Основные признаки надежного работодателя

В большинстве объявлений, которые могут заинтересовать соискателя, авторы обещают привлекательную зарплату, достойные условия труда и рисуют впечатляющие перспективы. Но в действительности не всегда всё это согласуются с реальностью.

Арестован ещё один фигурант дела о коррупции в Минздраве Рязанской области

Негова подозревают в подкупе лиц, которые осуществляли деятельность в сфере закупок в региональном Минздраве.

В Дашково-Песочне водитель на легковушке врезался в припаркованную «Газель»

Очевидец сообщил, что водитель был пьян.

Появилось видео, как рязанские десантники отражают атаку ВСУ у Артёмовска

Бойцы 137 полка уничтожают атакующую бронетехнику и пехоту ВСУ, отражая атаки на Соледаро-Артемовском направлении.

Василиса Володина рассказала о последствиях перехода Меркурия в Деву

Настаёт время для рутинных и самых кропотливых дел.

В центре Рязани произошло массовое отключение электричества

Вечером, 28 июля, в центре города произошло массовое отключение электроэнергии.

«Рязаньэнерго» готов к работе в условиях непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями в «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности.

Рязанец, убивший двух мужчин, предстанет перед судом

Дело рязанца, убившего своих товарищей на охоте, рассмотрит суд.

Рязанские врачи удалили опухоль весом 4,5 килограммов

Врачи городской клинической больницы №8 успешно удалили гигантскую миому матки.

Спасатели проверили рязанские пляжи

Сотрудники управления по делам ГОЧС Рязани провели рейды прибрежных зон.

В Рязани отремонтировали улицы Военных Автомобилистов и Семчинскую

28 июля состоялась приемка дорог на улицах Военных Автомобилистов и Семчинской после капитального ремонта, сообщает пресс-служба администрации.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации