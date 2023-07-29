Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы, сообщил телеграм-канал Кабмина.

Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

Запрет не будет распространяться на поставки:

в государства – члены Евразийского экономического союза,

Абхазию,

Южную Осетию.

Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок.

Временный запрет вывоза риса и рисовой крупы одобрила подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.