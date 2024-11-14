Правительство РФ утвердило размеры выплат раненым бойцам СВО

Российское правительство утвердило размеры единовременных выплат для военнослужащих, получивших травмы и увечья в ходе специальной военной операции. Теперь сумма компенсации будет зависеть от степени тяжести полученного ранения.

Согласно постановлению, военнослужащие с наиболее тяжелыми увечьями получат 3 миллиона рублей. Для тех, кто перенес легкие ранения, предусмотрена выплата в размере 1 миллиона рублей. В случаях, когда травмы менее значительны, сумма выплаты составит 100 тысяч рублей.

Дифференцированный подход позволит оказывать более значительную финансовую поддержку тем, кто пострадал в большей степени, обеспечивая дополнительную помощь раненым бойцам.