Правительство РФ поручило проверить переработчиков мусора

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору провести внеплановые проверки предприятий, которые перерабатывают отходы — дают им «вторую жизнь».

Речь идет об организациях, которые утилизировали отходы (товары и упаковку) производителей и импортеров в 2020 году. Экологический надзор должен выявить, соблюдал ли бизнес обязательные требования, то есть нормативы по утилизации. В зависимости от отрасли они составляют 10-45% от выпущенной в оборот продукции. Об этом сказано в поручении вице-премьера, с документом ознакомились «Известия».

В секретариате Виктории Абрамченко «Известиям» подтвердили подлинность документа.

Документы утилизаторов о проделанной работе сравнят с отчетами изготовителей об утилизированных товарах, чтобы понять: есть ли в них расхождения, пояснил источник «Известий» в правительстве.

В РФ функционируют около 300 утилизаторов федерального уровня.

В середине сентября глава Минприроды Александр Козлов отметил, что компании с «мировым именем» обманывают регулятора при предоставлении данных об утилизации. Хотя конкретных брендов он не назвал. До сих известно лишь об одном прецеденте. В августе этого года Росприроднадзор установил двукратное расхождение в отчетности об утилизации товаров между актами Samsung и документами фирм-утилизаторов.

Спустя шесть лет действия механизма расширенной ответственности производителей показатель утилизации отходов в России составляет лишь 4,5%, а остальное направляется на полигоны для захоронения, добавили «Известиям» в Минприроды.

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