Правительство РФ перезапускает соглашения с крупнейшими компаниями о развитии отдельных высокотехнологичных направлений

Правительство перезапускает соглашения с крупнейшими компаниями о развитии отдельных высокотехнологичных направлений. Об этом сообщил телеграм-канал кабмина.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел заседание президиума правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. На совещании обсуждался вопрос реализации соглашений по развитию сквозных технологий и утверждения «дорожных карт» по их выполнению.
Перезапущены соглашения с компаниями-лидерами для формирования технологических направлений и развития сквозных технологий. Для этого актуализирован перечень высокотехнологичных направлений и пересмотрен типовой паспорт «дорожной карты».
Обновленный перечень включает в себя такие направления, как:
искусственный интеллект;
квантовые вычисления;
перспективные космические системы;
современные и перспективные сети мобильной связи;
квантовые коммуникации;
новое индустриальное программное обеспечение;
новое общесистемное программное обеспечение;
системы накопления энергии;
водородная энергетика;
технологии новых материалов и веществ.
Доступ к соглашениям открыт для всех компаний, имеющих соответствующие наработки. Основанием для их получения станет принятие на себя ответственности за разработку определенных технологий и вывод продукции на рынок.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram