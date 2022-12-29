Правительство РФ перезапускает соглашения с крупнейшими компаниями о развитии отдельных высокотехнологичных направлений

Правительство перезапускает соглашения с крупнейшими компаниями о развитии отдельных высокотехнологичных направлений. Об этом сообщил телеграм-канал кабмина.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел заседание президиума правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. На совещании обсуждался вопрос реализации соглашений по развитию сквозных технологий и утверждения «дорожных карт» по их выполнению.

Перезапущены соглашения с компаниями-лидерами для формирования технологических направлений и развития сквозных технологий. Для этого актуализирован перечень высокотехнологичных направлений и пересмотрен типовой паспорт «дорожной карты».

Обновленный перечень включает в себя такие направления, как:

искусственный интеллект;

квантовые вычисления;

перспективные космические системы;

современные и перспективные сети мобильной связи;

квантовые коммуникации;

новое индустриальное программное обеспечение;

новое общесистемное программное обеспечение;

системы накопления энергии;

водородная энергетика;

технологии новых материалов и веществ.

Доступ к соглашениям открыт для всех компаний, имеющих соответствующие наработки. Основанием для их получения станет принятие на себя ответственности за разработку определенных технологий и вывод продукции на рынок.