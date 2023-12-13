Среда, 13 декабря, 2023
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Правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца

7info
Изображение от jcomp на Freepik
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Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, пишут «Известия», ссылаясь на источник.

Стабилизацию цен на продукт обсуждают на совещаниях Минпромторга и Минсельхоза. Планируется, что снижение пошлин увеличит предложение на внутреннем рынке, следовательно, снизятся цены.

На данный момент пошлина составляет 15% стоимости продукции. Отменить её планируется с 1 января по 30 июня. За это время в Россию могут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

На этой неделе в РФ поступят яйца из Азербайджана, в ближайшее время планируется завоз из Турции.

По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась на 40%.

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