Правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца

Правительство концептуально одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, пишут «Известия», ссылаясь на источник.

Стабилизацию цен на продукт обсуждают на совещаниях Минпромторга и Минсельхоза. Планируется, что снижение пошлин увеличит предложение на внутреннем рынке, следовательно, снизятся цены.

На данный момент пошлина составляет 15% стоимости продукции. Отменить её планируется с 1 января по 30 июня. За это время в Россию могут ввезти 1,2 млрд штук яиц.

На этой неделе в РФ поступят яйца из Азербайджана, в ближайшее время планируется завоз из Турции.

По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась на 40%.