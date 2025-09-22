Правительство разрешило использовать QR-код вместо паспорта в некоторых случаях

Правительство России подписало постановление, которое позволяет в определенных ситуациях использовать QR-код из сервиса «ГосДоки» в приложении «Госуслуги» вместо бумажного паспорта. Использование QR-кода является исключительно добровольным, говорится в сообщении Минцифры РФ.
Где можно будет использовать QR-код?
Возможности применения QR-кода будут расширяться поэтапно. На первом этапе его можно будет использовать в следующих ситуациях:
Проход на мероприятия с возрастным ограничением (например, в кино или музеи);
Вход в офисные центры с пропускной системой;
Покупка товаров 18+ в магазинах;
Отправка или получение посылок и заказных писем.
На последующих этапах QR-код можно будет использовать в МФЦ, банках, салонах сотовой связи, медицинских учреждениях и гостиницах.
Как это работает и чем отличается от других сервисов?
При проверке QR-кода будут отображаться только те данные, которые необходимы в конкретной ситуации. Например, билетёр в кино увидит только ваше фото и возраст, без других личных сведений.
Сервис «ГосДоки» отличается от Цифрового ID в мессенджере Max тем, что регулируется разными нормативными документами. Цифровой ID формируется в мессенджере Max и регулируется законом о национальном мессенджере, а «ГосДоки» — в приложении «Госуслуги» и регулируются Указом Президента № 695 и новым Постановлением Правительства.