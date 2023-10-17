Правительство рассказало о развитии школ и образовательных учреждений в Рязанской области

Речь об открытии и ремонте образовательных учреждений шла на совещании, которое провел министр просвещения РФ Сергей Кравцов. От Рязанской области на нем выступала первый зампред регионального правительства Анна Рослякова.

К началу нового учебного года в регионе работали 55 центров образования «Точка роста» — теперь такие площадки есть во всех школах малых городов и сельской местности, сообщает сайт областного правительства.

Еще 40 учреждений образования оснастили новым компьютерным оборудованием, в десяти учреждениях отремонтировали спортзалы и спортивные площадки. В Скопине для школьников и студентов колледжей открылся центр цифрового образования «ИТ-куб».

До конца года будет введен в эксплуатацию учебный корпус Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района, завершится реконструкция Рязанской школы Рязанского района.

В 2024 году новые школы откроются в Касимове и рязанском микрорайоне Семчино. Школы строятся в Олимпийском микрорайоне Рязани, в селе Успенском Скопинского района и в районном поселке Сараи.

В программу модернизации школьных систем образования в 2023 году вошла 21 школа области.