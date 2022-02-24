Правительство рассказало о поддержке многодетных семей в Рязанской области

В Рязанской области проживают более 12,7 тыс. многодетных семей, из которых 9 тыс. пользуются мерами социальной поддержки, сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Ежегодно на это направляется около 1 млрд. руб. из федерального и областного бюджетов.

В частности, ряд мер поддержки предусмотрен для малообеспеченных многодетных семей, в которых доход на каждого члена семьи не достигает величины прожиточного минимума на душу населения. Предоставляются ежемесячные выплаты на содержание ребенка в ДОУ, приобретение проездного билета для учащихся в образовательных организациях, компенсация расходов на оплату коммунальных услуг (30%), а также единовременное пособие в связи с рождением третьего и последующих детей. Для подготовки к школе установлена ежегодная денежная выплата в размере 2156,96 руб. на каждого ребенка для покупки школьных принадлежностей.

Кроме того, многодетные семьи независимо от размера среднедушевого дохода имеют право на первоочередной прием детей в ясли и детские сады. Предусмотрено также бесплатное посещение областных государственных музеев и некоммерческих выставок, которые проводятся органами исполнительной власти Рязанской области.

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В целях усиления социальной защищенности многодетных семей предоставляется ежемесячная выплата при рождении третьего и последующего ребенка до достижения им возраста трех лет в размере 11335 руб. Средства выделяются семьям со среднедушевым доходом ниже величины среднедушевого денежного дохода в месяц по Рязанской области (за 3 квартал 2021 – 30101,6 руб.).

При рождении или усыновлении третьего ребенка либо последующих детей за счет средств областного бюджета семьям предоставляется региональный материнский (семейный) капитал, размер которого в 2022 году составляет 77912,32 руб.

Для определения права на данные меры поддержки необходимо обращаться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Подробную информацию можно получить по Единому социальному телефону: 513-600.