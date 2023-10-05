Правительство расширило возможности досудебного обжалования действий контрольных органов

Продолжается работа по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности для снижения административной нагрузки на бизнес. Подписано постановление о внесении изменений в ряд действующих нормативных актов, которые будут способствовать достижению этой цели. Об этом сообщает телеграм-канал кабмина.

Одно из них упрощает процесс обжалования на портале госуслуг предписаний, выданных по итогам профилактических мероприятий.

Ранее подача жалобы была возможна только при указании учетного номера проверки или другого контрольного мероприятия. Теперь при обжаловании предписания можно указать как учетный номер такого визита, так и номер предписания.

Сервис гарантирует прозрачность хода рассмотрения обращений и позволяет отслеживать его в режиме реального времени.

Кроме того, постановлением продлевается ограничение на проверки и другие контрольные мероприятия на территории новых регионов до 2026 года.