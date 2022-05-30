Правительство проиндексировало пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщает «МИР 24».
По словам Мишустина, средняя пенсия неработающих пенсионеров составит 19 тысяч рублей, МРОТ превысит 15,2 тысячи.
Премьер добавил, что увеличатся также ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трех лет и выплаты на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами. Всего предусмотрено более 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.