Правительство проиндексировало пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня на 10% пенсий неработающим пенсионерам, МРОТ и прожиточного минимума. Об этом сообщает «МИР 24».

По словам Мишустина, средняя пенсия неработающих пенсионеров составит 19 тысяч рублей, МРОТ превысит 15,2 тысячи.

«Это приведет к увеличению зарплаты более четырех миллионов работников», – отметил Мишустин.

Премьер добавил, что увеличатся также ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трех лет и выплаты на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами. Всего предусмотрено более 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.