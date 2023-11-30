Четверг, 30 ноября, 2023
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Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

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Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2024 года, сообщает телеграм-канал Минтруда РФ. 

Речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

Новым постановлением продлена и мера поддержки, предполагающая компенсацию затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий ОПК и граждан, ищущих работу, для дальнейшего трудоустройства на таких предприятиях.

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