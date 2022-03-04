Правительство нашло способ нивелировать авиасанкции

Правительство России предлагает автоматически продлить действия сертификатов летной годности иностранных самолетов до 1 сентября, следует из подготовленного проекта постановления. С копией документа ознакомились «Известия», его подлинность подтвердили источник, близкий к правительству, и собеседник в одной из авиакомпаний.

— Проект нацелен на поддержание летной годности иностранных судов, которые останутся у наших авиакомпаний, — пояснил один из источников.

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Он добавил, что часть иностранных самолетов может остаться в России в случае их национализации, другая часть — продолжит летать, так как принадлежит отечественным лизингодателям.

Кроме продления сертификатов, власти предлагают признать актуальность действия до 1 сентября последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на лайнеры, двигатели и запчасти к ним. 2 марта Boeing и Airbus подтвердили, что приостановили техобслуживание для своей техники в России.

Предполагается, что теперь ремонт техники будут производить российские авиаремонтные предприятия (с российским сертификатом по ФАП-285). Им власти хотят разрешить «самостоятельно разрабатывать схемы ремонта, выходящего за рамки документации от производителей», то есть ремонтировать без одобрения Boeing и Airbus, следует из документа.

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