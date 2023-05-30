Правила путешествий по России с собакой

Когда речь заходит о планах на отпуск, перед владельцами домашних животных сразу же встает вопрос: как путешествовать с четвероногим другом? Российская кинологическая федерация собрала самую важную информацию и полезные советы для тех, кто решил отправиться в путешествие с собакой по России.

«Для многих из нас собака – это полноценный и полноправный член семьи, которого невозможно оставить дома или в зоогостинице, когда сам отправляешься в путешествие. Многие ошибочно полагают, что питомец в дороге – это двойные хлопоты, но это заблуждение. Чтобы вы и ваш любимец насладились путешествием, необходимо подготовиться заранее: для этого приучайте собаку к транспортному контейнеру, заблаговременно соберите все необходимые документы и изучите правила перевозки животных, если планируете использовать общественный транспорт», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир ГОЛУБЕВ.

Основные правила путешествий с собакой по России

Если ваша собака путешествует с вами в качестве компаньона, то для путешествий по территории Россииавиа-, ж/д- или автотранспортом вам понадобится только оформить ветеринарный паспорт. В паспорте должна стоять отметка о вакцинации животного. Действующая прививка против бешенства – обязательное условие. Дополнительно никаких документов оформлять не нужно.

При путешествии авиатранспортом необходимо заранее уточнить требования авиакомпаний и при необходимости перед посадкой предъявить документы на животного сотрудникам авиакомпании.

Будьте готовы предъявить ветеринарное свидетельство или ветеринарный паспорт железнодорожному служащему, если путешествуете поездом. Чтобы получить ветеринарное свидетельство необходимо обратиться в СББЖ за несколько дней до поездки. С собой у вас должен быть ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, а также с информацией о результатах лабораторных исследований на яйца глист, проведенных в аккредитованной лаборатории не ранее чем за 5 дней до поездки. Как правило, в других российских регионах требования аналогичные, но лучше заранее уточнить их в СББЖ.

Если у вашего животного нет действующей прививки от бешенства, позаботьтесь о том, чтобы сделать ее заблаговременно. Согласно требованиям законодательства, оформление ветеринарного свидетельства может осуществляться не ранее чем через 20 дней после вакцинации животного. Обратите внимание, что ветеринарное свидетельство действует в течение 5 дней до начала поездки, в период всей поездки и до ее завершения.

Важно! Если вы путешествуете с домашним животным из/в Калининградскую область авиатранспортом, никаких дополнительных документов оформлять не понадобится. Достаточно ветеринарного паспорта с отметкой о прививке против бешенства.

Но, если вы едете на поезде или машине, по пути следования вы пересечете территорию Евросоюза. Поэтому вам кроме паспорта понадобится так называемая евросправка. Вы можете получить ее в представительстве Россельхознадзора заранее, если путешествуете ж/д транспортом, или в пункте пропуска через государственную границу, если едете на автомобиле. Кроме того, чтобы сократить время, евросправку можно оформить самостоятельно и заверить ее у инспектора Россельхознадзора.

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Особенности путешествия разным видом транспорта

Самолет

Если вы планируете авиапутешествие, то обязательно заранее сообщите перевозчику о том, что вы планируете лететь с собакой. У каждойкомпании установлена количественная норма перевозки животных в салоне и в багажном отсеке, поэтому место для питомца необходимо забронировать заранее, в ином случае на борт с собакой вас не пустят. Приехав в аэропорт, вы сможете оплатить перевозку питомца после проверки документов и взвешивания животного на стойке регистрации.

Правила перевозки животных у разных авиакомпаний отличаются. В большинстве случаев, в пассажирском салоне могут перевозиться собаки, масса которых вместе с контейнером не превышает 8 кг (есть нюансы: например, Уральские авиалинии разрешают брать с собой питомца до 15 кг вместе с переноской, а S7 — до 23 кг). Габариты жесткого контейнера по длине, ширине и высоте не должны превышать 44×30×26 см. Для перевозки в багажном отсеке масса животного вместе с контейнером не должна превышать 50 кг.

Поезд

Собаку пустят не во всех вагоны. Важно перед покупкой билета уточнить, в каком типе вагона разрешена перевозка животных, эту информацию можно посмотреть на официальном сайте РЖД. В поездах дальнего следования по России не нужны ветеринарные сопроводительные документы.

Машина

В машине разместите переноску с собакой максимально устойчиво, надежно зафиксируйте ее. Если собака путешествует без переноски, воспользуйтесь специальной перестёжкой, которая должна быть прикреплена к ремню безопасности на время движения. Не позволяйте питомцу свободно гулять по салону: помимо того, что это может отвлекать водителя и создавать аварийные ситуации, питомец может случайно травмироваться во время движения. Делайте остановки, чтобы собака могла справить нужду и прогуляться. В жаркую погоду ни в коем случае не оставляйте собаку в закрытой машине, даже если вы отошли всего на пять минут. Салон автомобиля превращается в парник, приоткрытое окно не поможет питомцу. Даже несколько минут в перегретом салоне могут стоить ему жизни.

Где остановиться с собакой

Есть множество вариантов, где можно остановиться с собакой: вы можете снять загородный дом, выбрать pet-friendly отель или хостел, также не забудьте о новом направлении: глэмпинг, остановившись на этом варианте, вы сможете с комфортом переночевать в оборудованной палатке, находясь среди природы. Очень важно заранее узнавать о правилах проживания в месте, на котором вы остановитесь.

Будьте внимательны, в некоторых местах не допускаются к проживанию крупные собаки. Важно, чтобы у питомца были все необходимые прививки, поскольку это является обязательным требованиям при заселении в любой pet-friendly локации. Учитывайте, что некоторые гостиницы указывают стоимость номера без учета питомца, финальная цена может отличаться.

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Активности

Наиболее привлекательным направлением для активного отдыха с собакой является северный регион России. Здесь не только вы сможете познакомиться с памятниками архитектуры и полюбоваться природой, но и ваш питомец точно насладится отдыхом. Например, очень популярны туры в Карелию: в большинство мест разрешено брать собаку. Это связано с тем, что большинство туристических мест находятся под открытым небом, специального разрешения для питомца не нужно. А вот чтобы посетить Нижегородский кремль или перекусить в ростовских палатах, нужно заранее узнать о правилах посещения этих мест с животными: есть вероятность, что собаку придется оставить в номере.

Пляжи

С 1 января 2021 г. в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Если раньше правила устанавливались регионами самостоятельно, то теперь они утверждены на федеральном уровне. Так, согласно новым правилам, запрещено брать на пляж домашних животных за исключением собак-поводырей. Собаку можно купать там, где запрещено купание людей, а также на границе с разрешенной зоной. Поэтому, если вы планировали искупаться в компании питомца где-то на Волге, то остановитесь по дороге вне черты города.

Кафе

Дог-френдли заведения с радостью предложат собаке миску с водой, а в некоторых из них для любимцев есть даже свои блюда в меню. Для поиска таких мест вы можете воспользоваться, агрегаторами и интерактивными картами, на которых отмечены места, куда пускают с собаками. Но учтите, что некоторые кафе ставят ограничения по размеру собаки. Кроме того, всегда уважайте интересы людей без собак: не позволяйте питомцу сидеть на креслах, есть из вашей тарелки и приставать к посетителям.