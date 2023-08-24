Пожилую белгородку убили мотыгой 15-летний внук и его подруга

Следователи рассказали подробности убийства 69-летней жительницы Белгородской области 15-летним внуком и его подругой, пишет «Бел.ру».

Инцидент произошел 17 августа в поселке Новосадовый. Пенсионерка не отпустила подростка на прогулку. Тогда подруга пришла к ним в гости. Между женщиной и детьми возник конфликт.

В разгар ссоры юные злоумышленники по разу ударили белгородку мотыгой по голове. Пожилая женщина скончалась на месте.

После этого подростки скрывались от полиции в других регионах. Вскоре их нашли и задержали. Их обвинили в «Убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору».